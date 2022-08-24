Осенью нынешняя фаза войны "притихнет", – Черник спрогнозировал дальнейший ход боевых действий

С наступлением холодов нынешняя фаза войны россии против Украины несколько "притихнет". Впрочем, усилятся артиллерийские бои.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, уже осенью боевые действия станут менее интенсивными, а впоследствии вообще может наступить определенная оперативная пауза с активными артиллерийскими боями. Однако горячая фаза восстановится ближе к лету следующего года.

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На мой взгляд, осенью эта фаза войны, скорее всего, притихнет по какой-то линии, по которой не смогу спрогнозировать. Затем последует оперативная пауза и итоговая российско-украинская война (активизация летом – 24 канал), которая должна убить московский империализм, – отметил Черник.

Он убежден, что Украина и россия в настоящем виде не могут существовать друг с другом.

Сколько еще у россиян артиллерии

К сожалению, у россии самый большой запас артиллерии во всем мире. Если Соединенные Штаты имеют всего 1 тысячу артиллерии калибра 155-миллиметров, то в россии количество разных классов артиллерии составляет около 4,5 тысяч рабочих стволов. Еще несколько тысяч находятся в "консервации" на складах.

Конечно, русская артиллерия не отличается качеством и точностью. Однако это все равно оружие, которое может убивать. Тем более у оккупантов практически безлимит снарядов.

Снаряд – это такая простая технологическая вещь. Это – кусок железа, в который вложили порох. Порох извлекают из целлюлозы, а целлюлозу добывают из древесины. А россия – первая страна в мире по запасам древесины, – подчеркнул Черник.

Черник о будущем войны россии против Украины: смотрите видео

Напомним, украинский народ уже 6 месяцев воюет против российских захватчиков, которые пытаются оккупировать всю территорию Украины. Вооруженные Силы и другие формирования сломали планы вражеской армии и продолжают уничтожать врагов. Хотя у россиян гораздо больше личного состава и техники, но ВСУ держат оборону на фронте. По состоянию на 24 августа украинские защитники ликвидировали уже 45 700 российских оккупантов.