Это серьезный фактор, – военный сказал, что хуже на фронте сильного мороза

Сложные погодные условия негативно влияют на ведение боевых действий. Серьезным осложнением для наших военных является мороз, однако это не все. Есть кое-что другое, что еще хуже влияет на наших защитников.

Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что зима, сильные морозы – это всегда сложность для Сил обороны. Особенно, когда военные находятся в окопах, где очень трудно согреться.

Что для военных хуже, чем мороз?

Владимир Назаренко подчеркнул, что теперь военным сложнее греться в окопах, потому что очень опасно ставить там печи для обогрева, ведь килзона постоянно расширяется.

Любой источник тепла – это сразу ориентир для врага. Из соображений безопасности нельзя их создавать. Мороз – это бытовая сложность, это вызов,

– сказал он.

Украинские пехотинцы постоянно борются с бытовыми трудностями на фронте. Однако, россиянам, которые все время идут в наступление и пытаются проникать вглубь нашей обороны, погода вредит еще больше.

Обратите внимание! В бригаде НГУ "Рубеж" продолжается очень важный сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. Он поможет сохранить жизнь наших военных на поле боя, которые там выполняют важные боевые задачи. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

По словам военного, хуже, чем мороз может быть только потепление днем, после которого тает снег и затапливает окопы, и похолодание ночью, когда все замерзает.

Однако Назаренко выразил надежду, что скоро придет весна и Силам обороны станет значительно легче противостоять оккупантам.

Какая ситуация на фронте?