Это серьезный фактор, – военный сказал, что хуже на фронте сильного мороза
- Украинские военные сталкиваются с трудностями из-за сильного мороза, но еще больше усложняет ситуацию потепление днем, когда тает снег, и похолодание ночью, которое приводит к замерзанию воды в окопах.
- Использование печей для обогрева в окопах опасно, поскольку это может стать ориентиром для врага.
Сложные погодные условия негативно влияют на ведение боевых действий. Серьезным осложнением для наших военных является мороз, однако это не все. Есть кое-что другое, что еще хуже влияет на наших защитников.
Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что зима, сильные морозы – это всегда сложность для Сил обороны. Особенно, когда военные находятся в окопах, где очень трудно согреться.
Что для военных хуже, чем мороз?
Владимир Назаренко подчеркнул, что теперь военным сложнее греться в окопах, потому что очень опасно ставить там печи для обогрева, ведь килзона постоянно расширяется.
Любой источник тепла – это сразу ориентир для врага. Из соображений безопасности нельзя их создавать. Мороз – это бытовая сложность, это вызов,
– сказал он.
Украинские пехотинцы постоянно борются с бытовыми трудностями на фронте. Однако, россиянам, которые все время идут в наступление и пытаются проникать вглубь нашей обороны, погода вредит еще больше.
Обратите внимание! В бригаде НГУ "Рубеж" продолжается очень важный сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. Он поможет сохранить жизнь наших военных на поле боя, которые там выполняют важные боевые задачи. Приобщиться к сбору можно по ссылке.
По словам военного, хуже, чем мороз может быть только потепление днем, после которого тает снег и затапливает окопы, и похолодание ночью, когда все замерзает.
Однако Назаренко выразил надежду, что скоро придет весна и Силам обороны станет значительно легче противостоять оккупантам.
Какая ситуация на фронте?
Аналитики DeepState сообщают, что российская пехота, вероятно, продвигается в северной части Покровска, дистанционно минирует город и ограничивает въезд в него. Бои продолжаются, а ситуация в агломерации остается напряженной из-за постоянного давления оккупантов и усиления авиаударов.
DeepState заявил о якобы захвате россиянами села Бондарное и продвижении в Никифоровке в Донецкой области. В группировке войск "Восток" это опровергли, подчеркнув, что оба населенных пункта остаются под контролем ВСУ.
В районе Северского Донца российские подразделения пытаются проникнуть в украинскую оборону малыми группами, в частности вблизи Закитного. Однако их своевременно обнаруживают и уничтожают ударами по линии фронта.