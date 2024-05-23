В Латвии назвали 3 составляющие, которые нужны Украине для отражения российского наступления

Новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью 24 Каналу рассказала о том, что нужно Украине для отражения наступления. По ее словам, креативность Сил обороны должна быть дополнена дальнобойным оружием.

Западные журналисты воочию увидели, как украинские воины запускают беспилотники на территорию России. Наши мужественные защитники устанавливают рекорды – например, только за ночь запустили 24 тяжелые дроны Vampire.

Смотрите также Это тупик, война в Украине продлится еще очень долго, – главком шведской армии

Что нужно Украине для отражения наступления

Украина должна иметь в своем распоряжении оружие, которым может уничтожать военные объекты на российской территории, в частности войска, технику и российский потенциал. Это очень важно для предотвращения подобных наступлений, и Украина имеет на это право в соответствии с международным правом,

– сказала Байба Браже.

Однако это еще не все. ПВО сможет "обеспечить бесперебойность жизни в определенных местах", но такие системы дорогие. Украинцы креативно подходят к сбиванию дешевых российских беспилотников и радиоэлектронной борьбе.

А еще используют собственные беспилотники, чтобы создать определенную стратегическую неопределенность и угрожать России. И это очень положительный элемент, который способствует успеху в войне.

Зачем россияне решили наступать на Харьковщине

Байба Браже считает, что оккупанты "напуганы новым оборудованием, которое предоставляют союзники, в частности США, европейцы и многие другие". Вот и решили продвинуть свое наступление, но понесли серьезные потери.

Относительно возможного наступления России на страны НАТО министр уверена: пока военной угрозы нет.