Папа Римский готов "быть посредником" между Украиной и Россией
Источник:La Stampa
Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной. Об этом заявил Папа Римский.
Кстати, Папа Римский уже не в первый раз высказывает свое мнение относительно ситуации в мире. Недавно Франциск заявил, что войны разрешаются диалогами.
Папа Римский готов "быть посредником" между Украиной и Россией
Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине,
– заявил Папа Римский.
На вопрос, верит ли Франциск в примирение Москвы и Киева, он призвал всех не сдаваться в этом вопросе.
"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который является плодом диалога", – отметил Папа Римский.
Циничные и скандальные заявления Папы Римского
- Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах. Он назвал оккупантов "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.
- Также Папа Римский призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам. Это в то время, когда российские ракеты летели на украинские города, чтобы убивать украинцев.
- Кроме этого, понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой".
- А весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.
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