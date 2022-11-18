Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной. Об этом заявил Папа Римский.

Кстати, Папа Римский уже не в первый раз высказывает свое мнение относительно ситуации в мире. Недавно Франциск заявил, что войны разрешаются диалогами.

Папа Римский готов "быть посредником" между Украиной и Россией

Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине,

– заявил Папа Римский.

На вопрос, верит ли Франциск в примирение Москвы и Киева, он призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который является плодом диалога", – отметил Папа Римский.

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