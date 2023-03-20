Данилов ответил, хватит ли Украине военных для победы
Источник:Интерфакс-Украина
Никто не сомневается, что Украина победит в войне, которую развязала Россия. Остается открытым только вопрос, хватит ли нашему государству для этого военных.
И на него попытался ответить секретарь СНБО Алексей Данилов. В интервью он поделился своими соображениями и наблюдениями за год полномасштабного вторжения.
Читайте также Это самый тяжелый сценарий, – Данилов о варианте затягивания войны на годы
Военные проходят обучение
Хватит ли нам военных для победы? Я более чем уверен, что хватит. Сегодня наши военные проходят обучение и тренировки. И этот подготовленный резерв нам очень помогает и поможет в будущем,
– подчеркнул Данилов.
Он также ответил на вопрос о мотивированности людей, набираемых в армию. По словам секретаря СНБО, все зависит от самого человека и его внутреннего состояния. В частности, того, что в его жизни произошло за этот непростой год. Кто-то мог лишиться родителей, родных и близких и даже детей.
"Еще есть такие разговоры, что "кто хотел, тот уже пошел" (воевать – 24 Канал). Это не совсем так. У каждого своя жизнь, у каждого какие-то свои внутренние процессы происходят и это не привязывается к какой-то определенной дате", – добавил он.
Опроверг данные о потерях ВСУ
Кроме того, Алексей Данилов опроверг информацию, распространяемую американскими СМИ. Согласно ей, на войне против России погибли 100 тысяч украинских защитников.
Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 000 потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что соотношение потерь сейчас таково: 1 до 7,1 – 8. В некоторых случаях доходит даже до 1 до 10 в пользу ВСУ.
Ликвидация оккупантов продолжается
- Тем временем потери врага продолжают расти на ежедневной основе. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 700 бойцов. А с 24 февраля 2022 года "концерт Кобзона" посетили 165 610 российских захватчиков.
- Кроме того, в металлолом превратили немало техники врага. У оккупантов стало на 3 537 танков, 6 869 боевых бронированных машин, 2 577 артиллерийских систем, 507 РСЗО, 270 средств ПВО меньше.
- Также вражеское войско не досчитается 305 самолетов, 290 вертолетов, 2 160 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 судов, 5 416 автомобилей и автоцистерн и 265 единиц спецтехники.