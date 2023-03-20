Данилов ответил, хватит ли Украине военных для победы

Никто не сомневается, что Украина победит в войне, которую развязала Россия. Остается открытым только вопрос, хватит ли нашему государству для этого военных.

И на него попытался ответить секретарь СНБО Алексей Данилов. В интервью он поделился своими соображениями и наблюдениями за год полномасштабного вторжения.

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Военные проходят обучение

Хватит ли нам военных для победы? Я более чем уверен, что хватит. Сегодня наши военные проходят обучение и тренировки. И этот подготовленный резерв нам очень помогает и поможет в будущем,

– подчеркнул Данилов.

Он также ответил на вопрос о мотивированности людей, набираемых в армию. По словам секретаря СНБО, все зависит от самого человека и его внутреннего состояния. В частности, того, что в его жизни произошло за этот непростой год. Кто-то мог лишиться родителей, родных и близких и даже детей.

"Еще есть такие разговоры, что "кто хотел, тот уже пошел" (воевать – 24 Канал). Это не совсем так. У каждого своя жизнь, у каждого какие-то свои внутренние процессы происходят и это не привязывается к какой-то определенной дате", – добавил он.

Опроверг данные о потерях ВСУ

Кроме того, Алексей Данилов опроверг информацию, распространяемую американскими СМИ. Согласно ей, на войне против России погибли 100 тысяч украинских защитников.

Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 000 потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что соотношение потерь сейчас таково: 1 до 7,1 – 8. В некоторых случаях доходит даже до 1 до 10 в пользу ВСУ.

Ликвидация оккупантов продолжается