На Донбассе погиб американский доброволец

Гражданин США погиб, защищая Украину от российских захватчиков. Он служил добровольцем на Востоке нашего государства.

Недавно на востоке Донбасса погиб американский доброволец. Это подтвердил представитель Госдепа США.

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Имя погибшего и причину смерти пока не раскрывают

В Госдепартаменте США отметили, что родных уже известили о гибели воина. Однако, как именно защитник Украины погиб, чиновник не рассказал.

Из уважения к личной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить,

– отметил представитель Госдепа США.

Отметим, что в июне международные СМИ сообщили о гибели еще одного американского добровольца. В частности, гражданина США Стивена Забельски. Мужчине было 52 года. Согласно некрологу, воин погиб в бою возле Дорожнянки Запорожской области 15 мая.

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Украина вернула домой тело израильтянина Дмитрия Фиалки

Во время полномасштабной войны израильтянин Дмитрий Фиалка пошел на фронт защищать нашу землю от российского нашествия. Ранее мужчина работал тренером для детей по футболу во львовском "Динамо".

Герой погиб от вражеской пули в начале сентября. Об этом сообщили в футбольном клубе.

11 октября руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что тело погибшего защитника удалось вернуть во время обмена военнопленными. Детальнее читайте в материале 24 канала.

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выражает свои соболезнования родным и близким погибших защитников.