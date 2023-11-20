Если Россия не будет побеждена, она нападет снова, – Дуда о важности помощи Украине

В Польшу прибыл президент Финляндии Саули Нииностио, где он встретил с Анджеем Дудой. Польский лидер во время встречи отметил важность поддержки Украины.

Во время совместной пресс-конференции Анджея Дуду спросили журналисты, должны ли страны восточного фланга НАТО усилить поддержку Украины, чтобы она могла в дальнейшем эффективно защищать себя. Также присутствующих интересовало, какой политики поддержки нашего государства президент ожидает от нового правительства Польши.

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Поддержка Украины – что-то очевидное, – Дуда

Он предположил, что власти Польши независимо от того, из какого политического лагеря они происходят, продолжат эту политику поддержки Украины. И что она полностью отвечает польским и европейским интересам.

Если Россия не будет побеждена, она снова нападет. Мы не сомневаемся, что сегодня Украина – это место, где на кону судьба нашей безопасности,

– подчеркнул польский лидер.

Он добавил, что Польша уже передала Украине больше 300 танков, более 100 бронемашин, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также "бесчисленное количество" бронежилетов, касок, униформы и т.д.

Мы являемся страной, через которую сегодня идет поставка для Украины. Не только военные поставки, но и все остальные поставки, идущие для Украины из Европы, с Запада и со всего мира,

– добавил Дуда.

По словам президента страны, Польша находится в абсолютном авангарде, когда речь идет о помощи нашему государству.

"Надеюсь, что двенадцатый пакет санкций против России будет принят в ближайшее время. Эта политика должна быть усилена. Должны быть введены новые санкции против России, все более и более эффективные. Я надеюсь, что это будет сделано", – добавил он.

Тем временем президент Нииностио сообщил, что на прошлой неделе Финляндия приняла решение о передаче двадцатого пакета помощи Украине. Он отметил, что в стране вернулись "к пакету, который передается почти ежемесячно". Глава государства считает, что нет никаких причин, "почему мы не должны продолжать этот вид помощи".

В то же время он добавил, что у Финляндии длинная граница и что она должна заботиться о поддержке собственной обороноспособности. Несмотря на это, добавил, что "мы можем оказывать помощь Украине и будем продолжать это делать".