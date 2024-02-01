Пополняют свои потери, – Андрющенко рассказал, где россияне создали тренировочный комплекс

На побережье Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска расположен военно-логистический тренировочный комплекс, куда везут оккупантов, готовят их и перебрасывают между лагерями. Враг начал использовать для этого по крайней мере два села.

Далее захватчики, которых подготовили, воюют на Запорожском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"То, что на Запорожском направлении воюют, проходят по крайней мере первую подготовку различные "Шторм-Z", которые готовятся, в частности, на Мариупольском и Бердянском побережье, между наших городов – это неоспоримые факты", – подчеркнул чиновник.

Впоследствии захватчиков перебрасывают на Авдеевку, Бахмут, Марьинку, где ведутся активные действия.

Ротации среди оккупантов

Петр Андрющенко отметил, что еще неделю назад можно было наблюдать маркировку буквой "B", сейчас – снова "Z". Это означает, что те подразделения поехали на фронт, а сейчас готовятся другие. Враг наращивает подготовительную базу, добавляет полигонов, ствольной артиллерии.

Сегодня в Мариуполе даже раздавались взрывы в Кальмиусском районе. Это тоже новый полигон. Уже непосредственно в самом городе они распаковали и начали готовить. Поэтому на сегодня только в Мариуполе, Мариупольском районе три полигона, где они используют ствольную артиллерию. То есть готовятся,

– сказал он.

Ранее была информация, что россияне формируют резервы. Сейчас эти резервы уже поехали на фронт. Генштаб ВСУ сообщает, что количество потерь среди оккупантов существенно увеличилось.

"Мы видим снова увеличение количества потерь среди россиян. Они напрямую связаны с тем, что они эти резервы перебросили на участки фронта и пытаются штурмовать более активно. Активнее теряют и начинают пополнять свои потери завозом новых контрактников, мобилизованных", – добавил советник мэра.

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