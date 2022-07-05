ВСУ отбили атаку врага возле Славянска, но тот пытается захватить Белогоровку

Украинские военные мужественно защищают нашу землю. По всем направлениям фронта противостоять врагу непросто, ведь у него есть преимущество.

Оживились боевые действия сейчас на Славянском направлении. В вечерней сводке Генштаба за 5 июля опубликовали последние данные.

Читайте также В оккупированном Донецке детонирует огромный склад боеприпасов россиян

Враг хочет иметь лучшее тактическое положение

По данным Генштаба, на Славянском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

Также наши силы зафиксировали обстрелы из артиллерии возле Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши ВСУ успешно отбили.

Идут ожесточенные бои и на Донецком направлении. Основные усилия враг сосредотачивает на том, чтобы взять под контроль дорогу Бахмут – Лисичанск. Также оккупанты пытаются захватить населенный пункт Белогоровка.

Ситуация на фронте

Наши воины продолжают свои успехи в Херсонской области. Ночью 5 июля украинские защитники отбили контратаку усиленного взвода противника в Херсонской области. В частности, возле Лозового оккупанты потерпели крах и потеряли БТР-82. Двое россиян погибли, еще 5 – получили ранения.

Как отмечала заместитель министра обороны Анна Маляр, Вооруженные силы Украины используют эффективную тактику против оккупантов. Ее уже изучают в других армиях мира. Хотя у российских захватчиков гораздо больше живой силы и техники, но украинским военным удается сдерживать врага.

Также Маляр рассказывала, почему Вооруженные силы Украины вынужденно отошли от Лисичанска. Это нужно было для того, чтобы сохранить жизнь защитникам и не допустить оцепления наших воинов армией противника. Поэтому они не допустили того, чтобы планы оккупантов осуществились полностью.

Вас может заинтересовать, какие сценарии россияне рассматривают в войне: смотрите видео