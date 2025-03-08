Россия ударила дронами, Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов: хронология 1109 дня войны

Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. Враг не оставляет попыток захватить новые украинские территории.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1109 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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