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24 Канал Новости Украины Россия ударила дронами, Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов: хронология 1109 дня войны
8 марта, 08:06
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Россия ударила дронами, Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов: хронология 1109 дня войны

Виктория Кульженко

Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. Враг не оставляет попыток захватить новые украинские территории.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1109 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:49, 08 марта

Обновленная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава – около 883950 (+1000) человек,
  • танков – 10268 (+4);
  • боевых бронированных машин – 21346 (+12);
  • артиллерийских систем – 24148 (+24);
  • РСЗО – 1307 (+1);
  • средств ПВО – 1099 (+3);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148);
  • крылатых ракет – 3120 (+35);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113);
  • специальной техники – 3772 (+3).
07:48, 08 марта

Оккупанты ударили по гражданскому предприятию на Харьковщине

8 марта 2025 года в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове, Харьковская область, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

07:47, 08 марта

В Черкасской области прогремела серия взрывов.

07:46, 08 марта

Дроны атаковали Брянскую область

Дроны атаковали завод "Консервсушпрод" в городе Стародуб, Брянская область, где изготавливали сухпайки для российской армии.

Атака вызвала пожар, губернатор Брянщины подтвердил удары шестью реактивными БпЛА и эвакуацию жителей близлежащих домов.

00:28, 08 марта

В Полтаве были взрывы.