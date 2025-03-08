Россия ударила дронами, Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов: хронология 1109 дня войны
Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. Враг не оставляет попыток захватить новые украинские территории.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1109 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили: 8 марта 2025 года в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове, Харьковская область, погиб один человек, еще семеро получили ранения. В Черкасской области прогремела серия взрывов. Дроны атаковали завод "Консервсушпрод" в городе Стародуб, Брянская область, где изготавливали сухпайки для российской армии. Атака вызвала пожар, губернатор Брянщины подтвердил удары шестью реактивными БпЛА и эвакуацию жителей близлежащих домов. В Полтаве были взрывы.
Обновленная статистика потерь врага
Оккупанты ударили по гражданскому предприятию на Харьковщине
Дроны атаковали Брянскую область
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили:
8 марта 2025 года в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове, Харьковская область, погиб один человек, еще семеро получили ранения.
В Черкасской области прогремела серия взрывов.
Дроны атаковали завод "Консервсушпрод" в городе Стародуб, Брянская область, где изготавливали сухпайки для российской армии.
Атака вызвала пожар, губернатор Брянщины подтвердил удары шестью реактивными БпЛА и эвакуацию жителей близлежащих домов.
В Полтаве были взрывы.