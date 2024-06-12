Россияне нанесли новый комбинированный удар: хронология 840 дня войны

12 июня 2024, 06:42
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Начались 840 сутки полномасштабной войны России против Украины. Враг продолжает наступать на линии фронта, а также наносить ракетные и дроновые атаки по мирным городам. Этой ночью российские войска совершили новую массированную атаку.

О главных событиях дня, ситуацию на поле боя, последствия обстрелов – в материале 24 Канала.

Смотрите также Крылатые ракеты, ударные БпЛА и, предварительно, баллистика: первый отчет КМВА об атаке на Киев

06:36, 12 июня

Чем атаковал враг столицу

В КГВА сообщили, что удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Так враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Практически одновременно с ракетами на столицу двигались вражеские ударные БПЛА.

Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.

06:35, 12 июня

В Одессе раздавался взрыв

Одесская область, вероятно, подверглась атаке баллистическим оружием. О звуке громкого взрыва сообщали местные жители.

06:34, 12 июня

Киев находился под атакой

Часть "Шахедов", которые запустила Россия этой ночью, долетели до Киевской области. Туда направили враги и свои крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Киевская область отбивалась от комбинированной атаки.

06:24, 12 июня

Нидерланды анонсировали помощь Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал передачу новой помощи Украине. Речь идет о трех пусковых установках и радиолокационных системах к ЗРК Patriot.

Кроме установок и РЛС для Patriot, Нидерланды также выделили деньги за закупку беспилотников для Украины.

01:31, 12 июня

В России взлетели Ту-95

Мониторинговые каналы сообщили о вероятном взлете Ту-95МС врага около полуночи. Говорилось о 3 – 4 бортах.

Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область.

Автор: Анастасія Лукашевська