Россияне нанесли новый комбинированный удар: хронология 840 дня войны

06:36, 12 июня

В КГВА сообщили, что удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Так враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Практически одновременно с ракетами на столицу двигались вражеские ударные БПЛА.

Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.