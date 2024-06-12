Россияне нанесли новый комбинированный удар: хронология 840 дня войны
Начались 840 сутки полномасштабной войны России против Украины. Враг продолжает наступать на линии фронта, а также наносить ракетные и дроновые атаки по мирным городам. Этой ночью российские войска совершили новую массированную атаку.
О главных событиях дня, ситуацию на поле боя, последствия обстрелов – в материале 24 Канала.
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В КГВА сообщили, что удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Так враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Практически одновременно с ракетами на столицу двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены. Одесская область, вероятно, подверглась атаке баллистическим оружием. О звуке громкого взрыва сообщали местные жители. Часть "Шахедов", которые запустила Россия этой ночью, долетели до Киевской области. Туда направили враги и свои крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Киевская область отбивалась от комбинированной атаки. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал передачу новой помощи Украине. Речь идет о трех пусковых установках и радиолокационных системах к ЗРК Patriot. Кроме установок и РЛС для Patriot, Нидерланды также выделили деньги за закупку беспилотников для Украины. Мониторинговые каналы сообщили о вероятном взлете Ту-95МС врага около полуночи. Говорилось о 3 – 4 бортах. Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область.
Чем атаковал враг столицу
В Одессе раздавался взрыв
Киев находился под атакой
Нидерланды анонсировали помощь Украине
В России взлетели Ту-95
В КГВА сообщили, что удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Так враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Практически одновременно с ракетами на столицу двигались вражеские ударные БПЛА.
Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.
Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.
Одесская область, вероятно, подверглась атаке баллистическим оружием. О звуке громкого взрыва сообщали местные жители.
Часть "Шахедов", которые запустила Россия этой ночью, долетели до Киевской области. Туда направили враги и свои крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Киевская область отбивалась от комбинированной атаки.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал передачу новой помощи Украине. Речь идет о трех пусковых установках и радиолокационных системах к ЗРК Patriot.
Кроме установок и РЛС для Patriot, Нидерланды также выделили деньги за закупку беспилотников для Украины.
Мониторинговые каналы сообщили о вероятном взлете Ту-95МС врага около полуночи. Говорилось о 3 – 4 бортах.
Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область.