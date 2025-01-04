Госсекретарь США считает, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что линия разграничения в войне России против Украины вряд ли сильно изменится в обозримом будущем.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, пишет 24 Канал.

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Блинкен высказался о линии фронта

Отвечая на вопрос, пришло ли время закончить войну, госсекретарь США Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы – они должны решить, "где их будущее и как они хотят туда попасть".

В ответ на то, придется ли Украине в конце концов уступить территории, он отметил, что "линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится". При этом, как он указал, претензии Украины на эту территорию "будут всегда, всегда".

"Вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?", – сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций.

"Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию", – заявил госсекретарь США.

Согласно его словам, это может происходить в различных формах – или через НАТО, или через гарантии со стороны разных стран, "чтобы Россия знала, что если она совершит повторное нападение, то будет иметь большие проблемы".