Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, пише 24 Канал.

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Блінкен висловився про лінію фронту

Відповідаючи на запитання, чи настав час закінчити війну, держсекретар США Блінкен сказав, що це рішення мають прийняти українці – вони повинні вирішити, "де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити".

У відповідь на те, чи доведеться Україні зрештою "поступитися" територіями, він зазначив, що "лінія розмежування на практиці в осяжному майбутньому навряд чи сильно зміститься". При цьому, як він вказав, претензії України на цю територію "будуть завжди, завжди".

"Питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію?", – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій.

"Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, швидше за все, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуте, дійсно буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію", – заявив держсекретар США.

Відповідно до його слів, це може відбуватися в різних формах – або через НАТО, або через гарантії з боку різних країн, "щоб Росія знала, що якщо вона здійснить повторний напад, то матиме великі проблеми".