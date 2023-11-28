Мы находимся на третьей стадии войны, – военный эксперт о достижениях ВСУ на фронте

Сейчас идет третья стадии ведения войны. Идет ликвидация сил и средств врага, хотя значительных продвижений нет. Кто уничтожит больше вражеских ресурсов, тот победит в войне.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что россияне имеют огромные потери.

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"В смысле ведения классической индустриальной войны мы находимся в третьей стадии ведения войны. То есть перемола сил и средств врага. Кто лучше перемелет их, тот в итоге и выиграет", – сказал военный эксперт.

Невероятные результаты ВСУ

Петр Черник отметил, что Украина достигала уже невероятных результатов по уничтожению врага. В частности, официально известно о более 320 тысяч ликвидированных оккупантов. Это количество можно умножить на три.

Это количество смело умножаем на три. Есть хороший миллион. К началу полномасштабного вторжения российское войско насчитывало примерно 900 тысяч – миллион личного состава,

– заметил он.

ВСУ полностью уничтожили штатный танковый парк оккупантов, который составлял 3 400 единиц. Украинские защитники уничтожили более 5 500 единиц. Наши бойцы также уничтожили артиллерию и реактивные системы залпового огня противника. Кроме того, более 320 вертолетов и более 320 самолетов.

"Здесь есть колоссальный шаг вперед. Он невероятный, если понимать, что небольшая армия, 15 по мощности в мире, а к началу войны 22, воюет со второй армией мира. Благодаря ядерному потенциалу россияне продолжают таковой считаться. Это в историческом контексте огромный результат ", – подчеркнул Черник.

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