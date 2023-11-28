Мы находимся на третьей стадии войны, – военный эксперт о достижениях ВСУ на фронте
Сейчас идет третья стадии ведения войны. Идет ликвидация сил и средств врага, хотя значительных продвижений нет. Кто уничтожит больше вражеских ресурсов, тот победит в войне.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что россияне имеют огромные потери.
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"В смысле ведения классической индустриальной войны мы находимся в третьей стадии ведения войны. То есть перемола сил и средств врага. Кто лучше перемелет их, тот в итоге и выиграет", – сказал военный эксперт.
Невероятные результаты ВСУ
Петр Черник отметил, что Украина достигала уже невероятных результатов по уничтожению врага. В частности, официально известно о более 320 тысяч ликвидированных оккупантов. Это количество можно умножить на три.
Это количество смело умножаем на три. Есть хороший миллион. К началу полномасштабного вторжения российское войско насчитывало примерно 900 тысяч – миллион личного состава,
– заметил он.
ВСУ полностью уничтожили штатный танковый парк оккупантов, который составлял 3 400 единиц. Украинские защитники уничтожили более 5 500 единиц. Наши бойцы также уничтожили артиллерию и реактивные системы залпового огня противника. Кроме того, более 320 вертолетов и более 320 самолетов.
"Здесь есть колоссальный шаг вперед. Он невероятный, если понимать, что небольшая армия, 15 по мощности в мире, а к началу войны 22, воюет со второй армией мира. Благодаря ядерному потенциалу россияне продолжают таковой считаться. Это в историческом контексте огромный результат ", – подчеркнул Черник.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. На фронте за сутки состоялось 84 боевых столкновений.
- Аналитики ISW подчеркнули, что несмотря на сложные погодные условия как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.
- Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят войску врага потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Продвигаются ВСУ и на Мелитопольском направлении, наносят оккупантам потери, истощают россиян вдоль всей линии фронта.