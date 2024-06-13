Для Путина это принципиальная задача, – Черник сказал, что хочет захватить диктатор

Почти по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Россия не отказалась от своих планов, поэтому стремится полностью захватить несколько областей. К сожалению, враг имеет успех.

Если таким темпом будет в дальнейшем продвигаться, то сможет выполнить поставленную задачу Путина до 2025 года. Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, о каких регионах говорится.

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Россия сфокусирована на 2 восточные области

Ни в одной войне не бывает так, чтобы одна сторона бесконечно наступала и имела успехи, а другая беспрестанно отступала и проигрывала. Даже обреченные на поражение нацисты на рубеже 1944 – 1945 годов организовали блестящую наступательную операцию, прорвав боевые порядки противников аж на 100 километров. Им помогла погода, поскольку британская и американская авиация не могла летать. Поэтому россияне будут давить, их философия неизменна.

Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей – для Путина это фундаментальная, принципиальная, геополитическая задача. Сколько россиян нужно убить для ее выполнения, столько он убьет. Удастся ли это сделать? Я пока не знаю,

– подчеркнул военный эксперт.

С 7 октября 2023 года началась активная фаза борьбы за Авдеевку. Оккупанты захватили город, но прорывных операций не организовали. Донецкая область оккупирована примерно на 57%, нужно пройти еще 43%. Если россияне будут продвигаться, как сейчас, то, возможно, до нового года достигнут цели. Впрочем, Силы обороны способны разрушить планы врага.

Бои на Востоке: смотрите на карте

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