Для Путина это принципиальная задача, – Черник сказал, что хочет захватить диктатор
Почти по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Россия не отказалась от своих планов, поэтому стремится полностью захватить несколько областей. К сожалению, враг имеет успех.
Если таким темпом будет в дальнейшем продвигаться, то сможет выполнить поставленную задачу Путина до 2025 года. Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, о каких регионах говорится.
Смотрите также Россияне нарастили усилия на Кураховском направлении: карта боевых действий на 13 июня
Россия сфокусирована на 2 восточные области
Ни в одной войне не бывает так, чтобы одна сторона бесконечно наступала и имела успехи, а другая беспрестанно отступала и проигрывала. Даже обреченные на поражение нацисты на рубеже 1944 – 1945 годов организовали блестящую наступательную операцию, прорвав боевые порядки противников аж на 100 километров. Им помогла погода, поскольку британская и американская авиация не могла летать. Поэтому россияне будут давить, их философия неизменна.
Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей – для Путина это фундаментальная, принципиальная, геополитическая задача. Сколько россиян нужно убить для ее выполнения, столько он убьет. Удастся ли это сделать? Я пока не знаю,
– подчеркнул военный эксперт.
С 7 октября 2023 года началась активная фаза борьбы за Авдеевку. Оккупанты захватили город, но прорывных операций не организовали. Донецкая область оккупирована примерно на 57%, нужно пройти еще 43%. Если россияне будут продвигаться, как сейчас, то, возможно, до нового года достигнут цели. Впрочем, Силы обороны способны разрушить планы врага.
Бои на Востоке: смотрите на карте
Последние новости о ситуации на фронте
- Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что в районе Часового Яра в Донецкой области противник имеет преимущество в количестве личного состава и военной техники. Оккупанты беспощадно атакуют КАБами. Офицер сообщил, что захватчики осуществляют штурмы "один за другим" – на одном и том же направлении и на одну и ту же позицию могут наступать одновременно с нескольких сторон.
- По сообщению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что россияне сосредоточили наибольшее количество штурмовых подразделений на Покровском и Кураховском направлениях. Жесткие бои на этих участках фронта продолжаются уже несколько месяцев. Также не менее ожесточенные бои происходят на других направлениях: Часов Яр, Клещеевка и Калиновка.
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что россияне продолжают развивать наступление в Донецкой области. Они пытаются прорвать оборону на направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Таким образом враг стремится выйти к жизненно важной трассе на Константиновку.