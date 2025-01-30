Мир в Украине дорого будет стоить и Европе, и США, – Welt

Президент США Дональд Трамп, вероятно, хотел бы ограничиться ролью нейтрального посредника в переговорах России с Украиной. Однако, вряд ли Соединенным Штатам удастся переложить на Европу "бремя" послевоенных гарантий безопасности для украинцев.

Отметим, что ранее в команде Трампа озвучили свое видение мирного соглашения, которое предусматривает замораживание боевых действий по линии фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Как США хотят закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения миротворцев после замораживания линии фронта, чтобы они контролировали соблюдение режима прекращения огня. Бывший аналитик НАТО Михаэль Рюле в материале для издания отмечает, что это, пожалуй, является наиболее сомнительной частью плана.

По его подсчетам, для контроля 1200-километровой линии разграничения понадобится контингент в 50 тысяч миротворцев. С учетом того, что их нужно менять в рамках ротации, под эту миссию необходимо будет выделить около 150 тысяч солдат.

Еще одним важным моментом являются полномочия миротворческих сил. Они должны иметь достаточно юридических прав, чтобы при необходимости вмешаться и принять необходимые меры, если одна из сторон нарушит режим прекращения огня.

По словам Рюле, это исключает возможность привлечения стандартных "миротворцев ООН", ведь часто ими являются солдаты стран Глобального Юга, таких как Бангладеш и Пакистан. По мнению аналитика, они "не захотят и не смогут" противостоять российским или украинским военным в случае обострения.

Вследствие этого линию разграничения смогут охранять только солдаты западных стран. Однако, без поддержки Соединенных Штатов европейцы, вероятно, не согласятся на это.

Поэтому подход, который предпочитает Вашингтон, согласно которому он ограничивается ролью честного посредника и обременяет европейцев военным бременем, скорее всего, потерпит крах перед лицом суровой реальности,

– заключает Рюле.

Он также отмечает, что даже при участии США выполнение этой миссии требует огромных финансовых затрат, а Украина, которая уже имеет неудачный опыт с Будапештским меморандумом, тоже может не согласиться ни на какие "туманные обещания" и будет настаивать на четких гарантиях от западных государств.

Рюле добавляет, что для окончания войны в Украине Европа и США должны действовать совместно, даже если им кажется, что продолжение войны может нести меньше затрат в моменте, чем ее окончание.