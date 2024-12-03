Украина порой запускает больше дронов за ночь, чем Россия – Федоров рассказал о разработках

Михаил Федоров сообщил, что Киев имеет ударные дроны, которые могут преодолевать 1800 километров. А еще 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, предлагая продукты с искусственным интеллектом.

Детали передает 24 Канал, ссылаясь на Reuters. Напомним, во время визита Шольца в Киев говорилось о том, что некоторые беспилотники Украина производит вместе с Германией.

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Украина разрабатывает дроны-приманки и перехватчики "Шахедов"

Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением на цель. Возможно, мы увидим первые реальные применения роев дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны,

– заявил Федоров.

Сейчас для Украины важнее работать над связью и методами запуска дальнобойных ударных дронов. Россияне мониторят пуски наших БпЛА и стали делать это лучше. Поэтому есть потребность менять собственные подходы.

"Украинское производство беспилотников дальнего радиуса действия увеличилось в десятки раз с 2023 года, а президент Владимир Зеленский намерен выпустить 30 000 единиц оружия дальнего радиуса действия в следующем году", – пишут Reuters.

Оккупанты ежемесячно запускают много дронов-приманок, чтобы обмануть украинскую ПВО. Но Киев тоже использует такие приманки. А еще работает над беспилотниками, которые смогут перехватывать "Шахед".

На фронт поставили 1,3 миллиона БпЛА, в том числе FPV. А всего в этом году заключили контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников.

