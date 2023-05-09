Не будем подливать масла в огонь, – Китай относительно российского вторжения в Украину
Источник:Укринформ
В Китае заявили, что будут поддерживать связь со всеми сторонами так называемого "украинского кризиса". Пекин планирует сохранять нейтралитет в вопросе российского вторжения в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Хотя Китай и впервые поддержал резолюцию ООН, в которой Россию называют агрессором, однако официальная позиция Пекина остается неизменной.
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Китай будет сохранять нейтралитет
Цинь Ган заявил, что Китай будет сохранять нейтралитет и не собирается "подливать масло в огонь" или "наблюдать за огнем с другого берега". Так, в китайском МИД отреагировали на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Наша позиция относительно украинского кризиса очень последовательна: мы призываем все стороны завершить конфликт и начать переговоры… Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственное государство мы будем в дальнейшем продвигать идею мирных переговоров, а не подливать масла в огонь,
– заявил Ган.
Днями ранее Бербок заявила, что Китай может сыграть решающую роль в завершении захватнической войны России против Украины как постоянный член Совбеза ООН.
"Мирный план" Китая: что известно
- В Китае 24 февраля презентовали так называемый "мирный план" по войне России против Украины. КНР призвала уважать суверенитет всех стран, отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Также там выступили за прекращение "односторонних санкций". В общей сложности, "план" содержит 12 пунктов.
- В НАТО отреагировали на "план" Китая и заявили, что стране нет доверия. По мнению Йенса Столтенберга, КНР должна осудить вторжение России в Украину.
- На план Китая отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что согласен с некоторыми пунктами "мирного плана". Однако в некоторых моментах президент Украины резко не согласен с позицией КНР.