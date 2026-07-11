Наступление невозможно для обеих сторон: Свитан разъяснил слова Залужного о ситуации на фронте

Валерий Залужный заявил, что продвижение на фронте сейчас невозможно для обеих сторон. Причина, вероятно, заключается в том, что Россия уже создала достаточное скопление сил для удержания оккупированных территорий, а большие наземные операции не принесут победы ни одной из сторон.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что сейчас основной задачей Украины должно быть не продвижение по линии фронта, а уничтожение военного и экономического потенциала России. Именно удары по ресурсам страны-агрессора могут стать путем к победе.

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Почему армии не могут продвигаться вперед

Ситуация на поле боя существенно изменилась по сравнению с 2022 годом. Тогда у российских войск не было достаточного количества сил, чтобы полностью удерживать захваченные территории, поэтому Украина могла проводить успешные контрнаступательные операции.

Сейчас же, по словам Романа Свитана, Россия смогла развернуть значительную военную группировку благодаря мобилизации и финансовому стимулированию призыва в армию. Это позволяет оккупантам удерживать около 100 тысяч квадратных километров захваченной территории.

Действительно, продвижение на линии фронта в данный момент в ту или иную сторону невозможно, и оно нерационально. Мы говорим об этом уже как минимум три года,

– отметил Свитан.

Проведение масштабных наземных операций сейчас не даст стратегического результата ни Украине, ни России. Основной задачей обороняющейся армии является уничтожение сил противника, а освобождение территорий становится следствием выполнения этой задачи.

Военный эксперт о способности сторон вести войну: видео

Военный эксперт подчеркнул, что решающим фактором в войне станет не движение войск по суше, а борьба за господство в воздухе и уничтожение российских ресурсов. Россия – ресурсоемкая страна, поэтому наиболее эффективным способом ослабления Кремля являются удары по ее экономической основе – в частности, по нефтяной отрасли.

Война – это математика. Нам нужно разрушить российскую экономику и российские ресурсы. Это не завтра и не послезавтра,

– подытожил Роман Свитан.

Он также отметил, что Украина уже начала активнее проводить атаки на российские объекты, связанные с топливной инфраструктурой. По его мнению, именно это направление может стать ключевым для ослабления России.

Добавим, что ночью 10 июля 2026 года атака беспилотников вызвала масштабные пожары на топливных и оборонных объектах в Краснодарском крае и Ростовской области, в частности на Ильском НПЗ и нефтебазе в Азове. Подобные удары усугубляют топливный кризис в России, который уже затронул значительную часть населения.