Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що зараз основним завданням України має бути не просування лінією фронту, а знищення військового та економічного потенціалу Росії. Саме удари по ресурсах країни-агресорки можуть стати шляхом до перемоги.

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Чому армії не можуть рухатися вперед

Ситуація на полі бою суттєво змінилася порівняно з 2022 роком. Тоді російські війська не мали достатньої кількості сил, щоб повністю утримувати захоплені території, тому Україна могла проводити успішні контрнаступальні операції.

Зараз же, за словами Романа Світана, Росія змогла розгорнути значне військове угруповання завдяки мобілізації та фінансовому стимулюванню набору до армії. Це дозволяє окупантам утримувати близько 100 тисяч квадратних кілометрів захопленої території.

Дійсно рух на лінії фронту на цей момент в один і інший бік неможливий, і він нераціональний. Ми говоримо про це вже щонайменше три роки,

– зазначив Світан.

Проведення масштабних наземних операцій зараз не дасть стратегічного результату ні Україні, ні Росії. Основним завданням армії, яка обороняється, є знищення сил противника, а звільнення територій стає наслідком виконання цього завдання.

Військовий експерт про спроможні сторін вести війну: відео

Військовий експерт наголосив, що вирішальним фактором у війні стане не рух військ по землі, а боротьба за панування у повітрі та знищення російських ресурсів. Росія є ресурсною державою, тому найбільш ефективним способом послаблення Кремля є удари по її економічній основі – зокрема нафтовій галузі.

Війна – це математика. Нам потрібно валити російську економіку і російські ресурси. Це не завтра і не післязавтра,

– підсумував Роман Світан.

Він також зазначив, що Україна вже почала активніше атакувати російські об'єкти, пов'язані з паливною інфраструктурою. На його думку, саме цей напрямок може стати ключовим для послаблення Росії.

Додамо, уночі 10 липня 2026 року атака безпілотників спричинила масштабні пожежі на паливних та оборонних об'єктах у Краснодарському краї та Ростовській області, зокрема на Ільському НПЗ та нафтобазі в Азові. Подібні удари поглиблюють паливну кризу в Росії, яка вже охопила значну частину населення.