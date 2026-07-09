Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко дав інтерв'ю журналістці 24 Каналу Альбіні Підгірняк.

Під час розмови військовийпроаналізував причини посилення російського ракетного терору під час саміту НАТО, розкрив тактику "маскараду" окупантів на передовій та оцінив ефективність української ППО проти різних типів повітряних цілей.

Юрій Федоренко детально розповів про критичну потребу в ракетах до систем Patriot, окреслив економічні та соціальні наслідки українських ударів по території Росії, а також звернувся до громадян із закликом підтримувати Сили Оборони України.

Юрій Федоренко дав інтерв'ю у відеоформаті. 24 Канал подає розмову в текстовому варіанті.

Чому Росія посилює обстріли під час саміту НАТО

Росія безперестанку запускає "Шахеди" і балістичні ракети по території України. Майже постійно лунає тривога. Пєсков сьогодні заявив, що Росія не збирається розпочинати Третю світову війну, тому що буцімто Росія виступає за мир. Хоча насправді тут мова йде про ресурси, швидше за все. От наскільки у Росії ще вистачить її ресурсів? Яка ситуація реальна на лінії бойового зіткнення? Про все це говоримо із командиром батальйону безпілотних систем "Ахіллес" Юрієм Федоренком. Пане Юрію, чого своїми ударами по цивільних Росія намагається досягти під час саміту НАТО?

Все достатньо просто. Росія, як терористична країна, яка була в попереднє сторіччя, яка є зараз і яка буде в майбутньому, намагається виконати базове завдання – знищити основний капітал тієї країни, проти якої вони воюють. В такому випадку це Україна, а основним капіталом нашої держави є люди.

Якщо ми проаналізуємо різні війни, підемо в історію і подивимось, що відбувалося з тими країнами, які здійснювали анексію щодо сусідніх країн або до тих, проти яких вели загарбницьку війну, ми побачимо цікаву закономірність.

У момент часу, коли загарбник підходить до межі, коли не може виконати базово поставлені перед собою завдання, коли починає терпіти неуспіх і коли фактично вирішення війни буде не на його користь, перше, що загарбник починає робити – це тероризувати більш інтенсивно цивільне населення.

Якщо ми подивимося на часи Другої світової війни, коли фашистська Німеччина зрозуміла, що все, вони війну програють і шансів виграти немає, вони почали нещадно запускати додаткові оберти машини смерті: катувати, вбивати, мордувати. Точно те саме робить фашистсько-путінська Росія на цей час.

Для чого це потрібно Путіну? Вони живуть у Кремлі в паралельній реальності. В якій саме?

Силовики Збройних сил Російської Федерації зараз перебувають на хвилі можливостей. Доки триває війна проти України, вони мають фінансування, забезпечення, умовний авторитет у суспільстві, професійне та кар'єрне зростання в тому числі.

Для того щоб отримувати нагороди, прихильність і мати можливості заробляти на війні, для цього потрібно показувати базові результати, які б задовольнили диктатора Путіна.

Інтерв'ю Юрія Федоренка – дивіться відео:

Тактика "маскараду" російських військ на передовій

Які саме результати вони намагаються продемонструвати керівництву в Кремлі та якими методами користуються на полі бою?

Що роблять російські полковники та генерали? Вони бажане видають за дійсне, застосовуючи на передній лінії бойового зіткнення так звану тактику "маскарад". Тобто це особовий склад російсько-окупаційних військ, який просочується між бойових порядків Сил оборони.

Періодично вони переодягаються в цивільний одяг, максимально залишаються прихованими, не вступають у стрілецькі бої, мають команду чітко обходити будь-які загрози.

Їхнє завдання – дійти до прифронтового селища і зайняти вигідний рубіж з погляду показу тієї картинки, яку необхідно продемонструвати російським полковникам і генералам для диктатора Путіна.

Що мається на увазі? Швидше розгорнути "аквафреш" – це російська ганчірка, прапор їхній – і зробити фотографію на безпілотник. І попри те, що той, хто займається "флаговтиком" біля певного визначного місця, буде ліквідований через 30 секунд або 3 хвилини.

До речі, це дуже добре демонструють загальновійськові підрозділи, зокрема 92-га штурмова бригада.

Неодноразово показувала відео, коли ось тут він розгортає ганчірку, "Мавік" робить фотографію, і через 30 секунд окупант знищується. Але інформаційний привід пішов. По-перше, диктатор Путін отримує інформацію, яка не відповідає дійсності, про реальний стан справ на фронті, де знаходяться його війська.

Паралельно працює пропаганда. Коли немає успіхів, треба качати пропаганду. Знову-таки, це Йозеф Геббельс сказав свого часу, міністр пропаганди фашистської Німеччини. Вони працюють за його методичками. Вони намагаються максимально викручувати інформаційний привід, що ось, дивіться, у так званій СВО, по суті війні проти України, є якась доцільність.

І наступний складник – це інструмент впливу на деяких світових політиків, які не завжди в попередні часи орієнтувалися на розвідку своїх країн і спеціальних служб, а орієнтувалися на соціальні мережі.

Станом на зараз, як мені видається, з того, що ми бачимо в публічному просторі, подібні країни все-таки почали приходити до того, що читають розвідувальну інформацію, опираючись на власні розвідки, а не на соціальні мережі.

Тож логіка ударів по цивільному населенню є дуже простою. Противник не може досягти бажаних результатів на лінії бойового зіткнення. Противник починає мати колосальні втрати у своїй боєспроможності, а також в інвестиційній привабливості для тих, хто був готовий інвестувати в Росію. І як наслідок, їм треба примусити українців до підписання так званого мирного договору, який, по суті, є капітуляцією, бо вимоги Російської Федерації щодо своїх намірів щодо завоювання української держави залишаються незмінними.

Статистика збиття повітряних цілей та дефіцит систем Patriot

Як ви оцінюєте поточну ефективність нашої протиповітряної оборони проти різних типів озброєння, яке застосовує ворог?

Противник розуміє дуже важливі базові речі. Безпілотники, які він застосовує, крилаті ракети та балістичні ракети завжди летять в комплексі.

Чому? Тому що це один з аспектів, як перевантажувати наші системи радіолокаційного виявлення. І тільки комбіновані атаки дають найбільшу результативність з погляду влучання.

Які ж категорії цілей Сили оборони України збивають більш ніж ефективно?

"Шахеди" з пропелерною тягою: ми реально збиваємо до 90%.

Реактивні "Шахеди": ситуація тут буде інша по статистиці. Якщо ми кажемо про прифронтові міста, статистика успішного застосування противником цих засобів буде більшою через високу швидкість, мінімальний час виявлення і мінімальний час на збиття. Якщо ми кажемо про міста в глибині держави, зокрема Київ, статистика збиття реактивних "Шахедів" буде в рази більшою.

Крилаті ракети: бойова авіація України та протиповітряні засоби, які є на нашому озброєнні, збивають до 90% крилатих ракет.

І залишається лише одне нерозв'язане питання, на якому противник на цей час робить масивний акцент. Вони зібрали всі можливі й неможливі саме балістичні ракети, тому що проти балістики є лише один засіб протиповітряної оборони у світі, який працює ефективно. Це система Patriot.

Для того щоб збити одну балістичну ракету, треба застосувати, наголошую на цьому, мінімум дві ракети з "Петріота". І це не гарантія, що ми її зіб'ємо. Далеко не гарантія.

Як наслідок, яка ситуація щодо самих установок "Петріотів"? Їх у світі є певна кількість. Є певна кількість в Україні. Ми потребуємо більше. Але кожна система потребує ракет.

Ракети виготовляють Сполучені Штати Америки. Зараз на саміті, який відбувається між країнами Північноатлантичного альянсу, досягнена вже поняттєва угода і домовленість, що енна кількість підприємств, розташованих в Європейському Союзі, отримують можливості щодо виготовлення цих ракет. Це означає, що їх буде більше у світі. А якщо їх буде більше у світі, то їх буде більше в Україні.

Щобільше, українська сторона каже про те, що: "Дивіться, друзі, ми є високотехнологічною державою, і якщо ви дасте ліцензію, ми зможемо самостійно виготовлювати й збирати ті самі ракети". Тому додатково до досягнення необхідних рішень щодо дофінансування, збільшення виробничих спроможностей ракет до Patriot на базі країн ЄС, ми активно працюємо над тим, щоб мати й у себе подібну можливість. Тоді ми зможемо сказати, що значну кількість балістичних ракет, які є основною загрозою для цивільного населення України та для нашої території, ми зможемо також збивати.

Проте, пам'ятаємо, що ідеальної системи протиповітряної оборони немає у світі – ні у сполучених Штатах Америки, ні в будь-якій іншій країні. В тому числі славнозвісна система протиповітряної оборони, багатоешелонований "Залізний купол" ізраїльський. Він також не є досконалим. Він не ловить всі 100% повітряних цілей.

Тому, звертаючись до українців, друзі, я вас щиро прошу: будь ласка, коли лунає повітряна тривога, прямуйте до укриттів. Я розумію, що є втома, повірте мені, вона відчувається.

Я розумію, що є думки про те, чи захистить бетонний підвал панельної дев'ятиповерхової будівлі? Є питання. Але повірте, що статистично, з власного досвіду можу сказати.

Ми були атаковані вісім місяців тому. Противник скинув у місті Куп'янськ, в якому ми на той час були розташовані, на наш командний пункт (це панельний дев'ятиповерховий будинок) шість керованих авіабомб. Так, у нас були поранені, так, ми всі були приглушені. Так, противник вивів командний пункт з ладу, але в нас система в "Ахіллесі" задубльована.

Якщо гине командир, підрозділ продовжує ефективно воювати на відтинку, включається система заміни зразу ж підготовленого офіцера та підготовлених командних пунктів. Ми працюємо за принципом гідри: одну голову зрізали – інша виросла. Але над нами зверху все було зруйновано, а весь особовий склад залишився живим. І я зараз з вами можу сидіти й вільно спілкуватися.

Тому вижити в підвалі багатоповерхівки, навіть панельної, набагато більше шансів, ніж на дев'ятому чи восьмому поверсі. Тож щиро прошу, будь ласка, збережіть своє життя, збережіть своє здоров'я.

Руйнування російського експорту та внутрішнього ринку палива

Які економічні наслідки для Росії мають наші удари по їхній території та нафтопереробній інфраструктурі?

Що стосується перспективи можливостей нашої держави. Ми обвалили спроможності Росії, захищаючи себе, до наповнення на максимальну потужність їхнього бюджету завдяки продажу нафтопродуктів. Вони втрачають мільярди доларів щоденно.

Кожен мільярд доларів – це додаткові патрони, додатковий солдат, додаткові снаряди, додаткові безпілотники, додаткові ракети, які противник міг би запускати по території України.

Ми знищили значну кількість складів бойової авіації, підприємств, які виготовляють компоненти та збирають готові вироби військового озброєння. Як наслідок, ми обвалили спроможності противника залучати у величезній кількості інвестиції, які базуються навколо військово-промислового комплексу. Це коли Росія продає свої засоби протиповітряної оборони іншим країнам, а також займається навчанням особового складу та обслуговуванням засобів, постачає ракети. Бо весь світ побачив, що їхні засоби протиповітряної оборони не є "другими у світі". Вони луплять по своїх же житлових будинках.

І наступний складних – це захист інвестицій. Ті, хто планував інвестувати в Російську Федерацію, зараз стають на паузу, тому що розуміють, що можуть не просто не заробити, а реально втратити те, що вкладуть.

Це все призводить до того, що ми бачимо зараз в Росії певний дефіцит з паливом для цивільного населення. Але це та картинка, яку ми бачимо на поверхні. Пірнімо глибше: що відбувається в аграріїв? Їм немає чим зерно збирати, трактори заправляти. А це значить, що, коли страждає логістика всередині, автоматично зростають ціни на харчові продукти, виникає продовольча криза, виникає економічна криза. Тому що робота підприємств, тим паче як організовано це в Російській Федерації за принципом Радянського Союзу: отут збирається один компонент, тут інший, тут третій, а отут уже збирається готовий виріб. Це все потребує палива для логістики. Це лише один з прикладів.

І зараз у них почалося просідання не тільки в частині здорожчання цін, в частині неможливості зібрати урожай, але й в частині обслуговування пріоритетних статей видатків, заправляти в тому числі свої війська. Як наслідок, ми наблизилися технологічними спроможностями, захищаючи себе та б'ючи по Росії, до того моменту, коли з плином часу ворогу треба буде прийняти рішення про зупинку бойових дій.

Радикалізація російської молоді та загроза для режиму Путіна

Чи бачимо ми вже якісь ознаки того, що внутрішня ситуація в Росії починає хитатися під цим тиском?

Якщо ви подивитесь, цей градус уже міряється. Пропагандисти, друзі терориста Гіркіна, такі ж самі терористи, вже починають в унісон навіть на федеральних каналах казати про те, що, ну, вже пора було б і завершити цю війну. А чому так відбувається? Чому включаються федеральні канали? Це ще один дуже цікавий інструмент впливу на Росію.

Зараз про що ми маємо сказати? Дивіться, соціологія про що каже. В районах, де нема чого їсти, де не збирається урожай, де немає палива, де прилітають українські дрони та ракети по законних військових цілях, підтримка Путіна, "Єдиної Росії" та війни проти України стрімко знижується.

Далі по території Російської Федерації, вдумайтесь: категорія 18 – 30 років, ось саме ця категорія людей – з них більше ніж 60% налаштовані радикально щодо чинної влади в Росії. Що це значить? Що понад 10 мільйонів росіян віком від 18 до 30 років будуть готові вийти з коктейлями Молотова на протистояння, коли вибухне й збереться та сама критична маса. А критичну масу, щоб це відбулось, сформуємо саме ми, українці, своєю титанічною роботою, своєю працею та своїм впливом на противника.

Тому на завершення своєї думки, що я маю сказати:

Для цивільного населення, яке є військовозобов'язаним: долучайтеся до війська шляхом рекрутингу.

долучайтеся до війська шляхом рекрутингу. Для тих, хто перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини): оберіть підрозділ, поверніться по спрощеній процедурі. Це зараз дійсно працює.

оберіть підрозділ, поверніться по спрощеній процедурі. Це зараз дійсно працює. Для тих, хто не є військовозобов'язаним або має бронювання: працюйте ефективно на своєму місці, підтримуйте Сили оборони та обов'язково дбайте про своє життя та здоров'я.

Ми мусимо з вами й маємо такі можливості фактично дотиснути Російську Федерацію і викликати, зібрати оту критичну масу, яка розірве Росію зсередини. Розірве не в плані розпаду її на дрібні частини та корінні народи. На жаль, мені б хотілося, щоб це відбулось, але це дуже малоймовірно. Але зміна влади в Російській Федерації може відбутися, і диктатор Путін може покинути свій трон. А коли він його покине, то абсолютно очевидно, що на нього спишуть всі борги. І як наслідок, той самий мирний договір і завершення активної фази бойових дій проти України відбудеться на наступний день.

Чи означає це, що всі ті росіяни, які беруть зараз участь в бойових діях, фактично, якщо залишаться в Росії, то вони не будуть покарані? Або якщо будуть, то яким чином? Як ви бачите оцю колективну відповідальність росіян?

А все залежить від тих відміток, де ми завершимо війну. Якщо ми натиснемо настільки, що Росія буде у стані розпаду, тоді ми зможемо вимагати від них виплачувати репарації та притягнути до відповідальності кожного, хто приймав рішення на знищення цивільного українського населення, кожного, хто наносив удари – бойову авіацію, ракетників, і кожного, хто вчиняв злочини проти українців.

Зрозуміло, що на принципі й за аналогією, як це було під час Другої світової війни, значна кількість простих солдатів буде амністована. Хто не вчиняв тяжких злочинів – це світова практика. Але у випадку, якщо ми не дотиснемо Росію до такої відмітки, а вони закінчать війну з "доброї волі" (ну, типу з доброї волі, яка буде забезпечена неможливістю продовження ведення бойових дій), тоді не варто розраховувати на те, що ми зможемо в законний спосіб притягнути переважну більшість тих злочинців, які нас вбивали, до передбаченої відповідальності за міжнародним правом. Ні, цього не відбудеться. Це треба розуміти.

Вони далі будуть ходити по землі, будуть їздити на море, пити прохолодні коктейлі та напої, не турбуючись про те, що в них руки в крові. А на суд вищих сил, на Божий суд, не варто розраховувати. Тому це окремий складник, про який ми маємо дбати вже зараз – щоб топзлочинці, бодай топзлочинці, знайшли в тому прохолодному напої свій ціанід, у темному під'їзді свій ніж, і щоб вони генетично боялися повторно нападати на українців. Це тема вже зовсім інших розмов.

Зараз треба забезпечити спроможності українського війська, стійкість фронту, системність ударів в глибину й примусити у силовий спосіб Російську Федерацію завершити війну проти України.

Чому армії потрібні не лише дрони, а й "дрібниці"

Пане Юрію, традиційно вже прошу вас розказати про збір. Я знаю, що наші постійні глядачі знають, що в батальйоні безпілотних систем "Ахіллес" йде постійний збір. За посиланням ви можете до нього долучитися, про нього прочитати. Так само відкривайте опис до цього відео і побачите там посилання. А вас прошу трішки детальніше розповісти: які потреби є конкретно зараз, на що збираєте?

Звертаючись до українців, по-перше, я щиро дякую, що попри складну економічну ситуацію, ви продовжуєте підтримувати своє військо. Пам'ятаємо, що військо – це частина соціуму, яка виграє битву, а війну завжди виграє народ. По-іншому не буває. Тому дякую, що підтримуєте Сили оборони та батальйон "Ахіллес".

Ми мусимо прояснити дуже важливу річ. Часто ми співпрацюємо з різними фондами. Вони кажуть: "Дивись, треба збирати на безпілотники, або на наземні роботизовані комплекси, або на РЕБи, бо на це люди донатять, а на те, що ви замовляєте, люди не донатять". Тому я прошу вас, друзі: підтримуйте гривнею ті військові частини, ті військові формування, яким ви довіряєте, на ті потреби, на які в моменті часу є запит.

Наведу вам конкретний приклад. Коштом державного фінансування, підтримки територіальних громад та бізнесу в нас є певна кількість FPV-дронів камікадзе, якими ми ефективно виконуємо завдання на лінії бойового зіткнення. У нас є навіть певна кількість батарейок. От є FPV-дрон, на нього ставиться батарейка, він може залітати на певну відстань. А якщо на цей самий FPV-дрон поставити дві батарейки, то зона нашого проникнення в глибину бойових порядків противника збільшується майже в півтора раза.

Що це означає? Що в тих районах, в яких раніше противник себе почував відносно безпечно, ходив там в капцях, курив цигарки, не ховав і не маскував техніку, вже з подвійної батарейки починає автоматично прилітати. Але для того, щоб дрон полетів з подвійною батарейкою, треба спеціальний перехідний проводок довжиною 10 – 12 сантиметрів з роз'ємами типу "тато-мама", якими під'єднується одна батарейка до іншої та замикається ланцюг електроживлення.

Невже таку просту деталь, як звичайний дріт-перехідник, так складно отримати офіційним шляхом через систему забезпечення ЗСУ?

Дивіться, оцей проводочок я, як командир військової частини, не можу зібрати на базі військової частини. Тобто купити окремо дріт, окремо роз'єми й обжати. Фізично я це можу зробити, а з законного погляду – не можу.

Чому? Бо якщо це робить служба зв'язку, вони можуть взяти проводочок, обжати й виготовити виріб, але я не можу застосовувати його з дронами-камікадзе. Я можу його застосовувати лише для передачі сигналу як засіб зв'язку. А якщо я це ставлю на іншу службу, вони не мають права його виготовлювати.

Чому? Пояснюю. Тому що в Збройних силах України свого часу все було пораховано нормами витрат. Для чого це робилось? Щоб не крали. Все дуже просто. Якщо є норма витрат, вона приймається комісійно. Кожен каже: "Так, дійсно, це потрібно". Потім затверджується, і є порядок, як цей засіб називається, як він ставиться на баланс, як він потім списується.

Тож для того, щоб мені в офіційному порядку виготовити оцей проводочок, треба комісійно зібратися, пропрацювати технічну документацію, подати далі по вертикалі, потім це йде ще вище, потім затверджується, потім спускається вниз. Коротше, пів року ми це робимо. Ну, така процедура. Але дивіться, якщо все відпустити на самоплив, то зловживання можуть бути в різних проявах. Ми зараз кажемо про те, що є певні труднощі. Тож у моменті часу для виконання завдань мені потрібен цей проводочок.

Тепер далі. Кількість дронів, яку ми застосовуємо. Пам'ятаємо, що дрони в певній кількості є, і батарейки в певній кількості є на виконання саме тих завдань, які зараз ми робимо. А цих проводочків мені потрібно в місяць на 900 000 гривень. Я не можу це купити швидко по тендерній процедурі. Але я гарантовано можу написати запит на благодійника – от на картку грошей, на яку ви збираєте, на благодійну організацію в тому числі. Вони мені закуплять отакі от проводочки. Я їх офіційно поставлю на баланс військової частини як готовий виріб, застосую проти противника й офіційно спишу.

Їх же десь треба знайти, а на нього не донатять, бо донатять на дрон. А мені зараз треба саме цей проводочок, бо дронами нас забезпечили в моменті часу. І таких варіантів безліч: антени, до них кабелі, поворотні механізми, генератори, джерела безперебійного живлення, ноутбуки.

Багато хто думає: "А ноутбук їм навіщо? Це штабним, щоб сидіти клацати в підвалах прохолодних". Хоча робота штабу, тилу, логістики та забезпечення є невіддільними складниками ведення бойових дій.

Якщо їх не буде, не буде чим воювати фактично на передній лінії бойового зіткнення. Це потрібно теж розуміти. Їхня робота конче важлива. Але такі думки склалися, що штабні там все будуть собі друкувати. Але ж ні! Для того щоб працювати на позиціях, нам для FPV-шників, для операторів "Мавіків", для важких бомберів потрібні ноутбуки. Так працює сучасна війна, вона стала максимально диджиталізованою.

Треба Wi-Fi роутери. Бо багато хто думає: "О, вони купують собі Wi-Fi роутери, це точно щоб командир міг в ефір вийти". А насправді це потрібно безпосередньо для позицій, воно по-іншому не працює. І тільки коли позиція забезпечена достатньою кількістю майна та відповідних засобів, тоді ми маємо ефективну, продуктивну роботу на лінії бойового зіткнення.

До чого це все розповідаю? Я це розповідаю виключно для того, щоб ви розуміли: довіряйте фондам та військовим частинам, донатьте за цільовою потребою.

От у нас відкрита зараз банка фактично на збір для комплектації підрозділу. І ми ці гроші використовуємо в моменті часу на те, що нам найбільше необхідно. Підтримуйте Сили оборони, підтримуйте батальйон "Ахіллес".

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.