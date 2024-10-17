Когда уничтожим врага – даю час на любые фантазии, – командир Верес о боях

На фронте бывают случаи, что штурм только начался, а украинский военный потерял дрон, не уничтожив врага. Тайминг расписан так, что другие экипажи только подлетают, пехота еще не вышла на свои боевые позиции или по ней продолжается плотный артиллерийский обстрел. Наши пехотинцы не могут выйти и просят прикрыть.

Поэтому если украинский боец теряет беспилотник, ему еще нужно определенное время. Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения К-2 54 ОМБр Кирилл Верес.

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"Если он теряет дрон, ему нужно 4 минуты, чтобы запустить новый. А вцепить боевую часть, боеприпас и долететь – это уже 8 минут. Это уже очень долгое время", – объяснил он.

Не кричать во время боя невозможно

Кирилл Верес отметил, что потерять дрон – это одно, а потерять позицию с людьми – это совсем другое. В таких случаях бывает, что он кричит. В общем 90% ВСУ кричит во время боя, ведь это эмоции. Украинские защитники – это живые люди, которые воюют. А война – это кровь, пот, слезы.

Если мы уничтожили врага, тупите себе дальше сколько хотите. Делайте эксперименты, жгите их там. Делайте все, что хотите. Это уже меня не смущает. Я просто даю час на любые ваши фантазии,

– подчеркнул он.

По словам командира подразделения К-2 54 ОМБр, во время боев не кричит только 2 типа людей: или очень большие специалисты, или те, кому все равно. На войне он не видел ни тех, ни других. Если ты воюешь, то точно кричишь.