"Был вариант с перенесением власти": что мир прогнозировал для Украины в начале войны

В феврале прошлого года Владимир Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней. Те страны, которые сейчас являются нашими союзниками, тоже рассматривали такой вариант развития событий.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, нужно реалистично смотреть на то, как мир воспринимал события, разворачивавшиеся в Украине в 2022 году.

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К чему готовились на Западе

Как отметил Вигиринский, в начале 2022 года военные разведки западных стран предполагали, что Киев может не выстоять под давлением российских войск.

Андрей Вигиринский Политолог На Западе были готовы к тому, что Украина может сохраниться, но в гораздо меньшем – усеченном – виде с точки зрения территорий. Западные страны считали такой вариант вполне вероятным и вырабатывали определенную форму политики в отношении России, которая сменит военно-политическое руководство в Украине по крайней мере с центром в Киеве.

По его словам, в пользу этой версии свидетельствуют многие факты.

Готовность Запада эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского.

Публикации в американской прессе о том, что США готовы предоставлять оружие и поддерживать партизан на территории Украины.

Официальные комментарии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который накануне начала российского вторжения был на встрече в Белом доме.

Комментарии других украинских дипломатов, контактировавших с представителями власти других стран.

"Судя по всему, шансов на то, чтобы Украина сохранилась и воевала за свои суверенные границы 1991 года, нам не давали", – сказал политолог.

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Каким мир видел будущее Украины

Как рассказал Вигиринский, на Западе предполагали, что украинские власти сохранят контроль только над ограниченным количеством областей.

Рассматривался вариант с перенесением власти, когда президент и правительство Украины будут находиться если не за границей, то со временем – на Западе Украины,

– сказал политолог.

По его словам, к подконтрольной Украине территории должны были войти следующие области:

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Львовская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Волынская,

Ровненская.

Как отметил Вигиринский, именно эту часть Украины на Западе усматривали как будущий субъект международной политики. Все остальные территории могли оказаться под контролем страны-агрессора.

Как украинское сопротивление повлияло на позицию Запада

Однако, по словам политолога, качество сопротивления Украины российской агрессии сыграло роль "черного лебедя". Это такой фактор, который сложно спрогнозировать и который путает все карты с точки зрения аналитики.

Андрей Вигиринский Политолог Характер обороны, который Украина продемонстрировала в конце февраля и до первой половины апреля – до того момента, пока не завершились оборонные запасы нашего государства и не началась поставка помощи – в хорошем смысле удивил страны Запада. Это вынудило их пересмотреть свои планы действий.

В то же время, западным государствам было довольно сложно изменить свою позицию. Они еще некоторое время наблюдали за событиями, поскольку предполагали, что Россия может все-таки добиться своего если не через 3 дня, то через несколько недель. Вигиринский считает, что от активной поддержки Украины Запад сдерживали 2 фактора.

Во-первых, сложно было сразу отказаться от базового прогноза, предполагавшего смену военно-политического руководства в Украине.

Во-вторых, в феврале еще был актуален переговорный процесс в Минске, который должен был быть перенесен в Стамбул.

Ключевая роль Бориса Джонсона

По словам политолога, страны Запада воспринимали Украину и Россию как находящиеся в переговорном процессе государства. Такое видение давало руководству западных стран возможность не идти по пути эскалации конфликта.

Переломным моментом стал визит Бориса Джонсона (тогдашнего премьера Великобритании – 24 Канал) в Украину весной 2022 года. Именно Джонсон сыграл ключевую роль в вопросе помощи Украине,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что Украина также заявила о том, что будет воевать и не настроена на переговоры с агрессором. После этого страны западного мира были вынуждены пересматривать свою позицию по поводу войны в Украине.

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