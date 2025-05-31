Против Украины действует авторитарная коалиция – династия "ин", в которую входят Россия, Китай, Северная Корея и частично Иран. Москва использует китайские технологии, в частности в сфере беспилотников, для ведения войны.

Украина может ответить аналогично, применяя немецкие компоненты в собственном вооружении. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Интересно Пограничники разоблачили "хитрости" россиян: уничтожили замаскированные вражеские точки запуска дронов

Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus

Свитан объяснил, что китайский беспилотник "Подсолнух-200" стал основой для иранского "Шахеда", а россияне, в свою очередь, создали свою "Герань" на базе подобных узлов и агрегатов. Таким образом атака на Украину частично осуществляется через технологии беспилотников, переданные или адаптированные одной страной от другой – из Китая, Ирана, Северной Кореи.

На Украину совершила нападение династия "ин" – Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, Ленин, Сталин, Путин, Собянин, Гиркин, Уткин, Прилепин и другие,

– отметил он.

Украина, по словам военного эксперта, может ответить зеркально. Например, узлы и агрегаты украинской ракеты с дальностью до 560 километров могут быть похожими на компоненты немецкой ракеты Taurus. Однако маркировка будет украинская – "Made in Ukraine".

Никто же не спрашивает, что российская "Герань" собирается из узлов, изготовленных на китайских заводах. Но этот вопрос еще встанет, когда Украина будет выставлять репарационные требования,

– отметил Роман Свитан.

Их ориентировочный объем, по его оценке, может достигать 40 триллионов долларов США – не только к России, но и ко всей авторитарной оси, которая включает Китай и Северную Корею.

Иран сейчас частично отошел в сторону, взяв курс на сотрудничество с Европой. Сегодня он находится под контролем МАГАТЭ и европейских механизмов ядерного надзора. Однако это не означает, что о нем забыли. Условно, несколько триллионов долларов репараций Ирану также придется выплатить Украине.

Немецкое издание Die Welt сообщает, что Германия инвестирует 400 миллионов евро в производство украинских ударных дронов в рамках нового пакета помощи на сумму 5 миллиардов евро.