Это не просто земли, – Маляр рассказала, чем для нее будет победа Украины в войне

Ни у кого нет сомнений в том, что Украина победит в полномасштабной войне, развязанной Россией. Анна Маляр рассказала, чем для нее будет та самая желанная миллионами победа.

В интервью телеканалу "Рада" она объяснила, почему для нее победой будет освобождение временно оккупированных территорий, передает 24 Канал. По словам замминистра обороны, говорится не только о землях, которые у нас отнял враг.

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Украина должна вернуть своих людей

Для меня победа – освобождение всех наших временно оккупированных территорий. Потому что это не просто земли, это наши люди, которые находятся там вынужденно. Для меня победа – новый старт. Старт новой Украины, которая после победы обязана стать сильным и несокрушимым государством, чтобы больше такого не повторилось,

– подчеркнула она.

Приблизить победу Украины может контрнаступление, которое вскоре должно начаться. По крайней мере, на это намекнул глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Украина имеет необходимый минимум оружия

То есть, чтобы начать контрнаступательные операции у Украины есть тот минимум, который необходим. В то же время, по словам руководителя украинской разведки, нашему государству нужно еще больше, чтобы иметь возможность вытеснить врага с родной земли.

У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что это скоро начнется,

– отметил председатель ГУР.

Как заметил Буданов, терять время нельзя. В частности, потому, что многие мирные жители Украины все еще находятся под оккупацией.

Когда говорилось о большем количестве оружия, то среди него глава ГУР МО хотел бы видеть современные истребители. Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина должна "выбить Россию из нашей территории".

"Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", – подытожил Буданов.

Отмечаем, что украинские власти и военное руководство не спешат проводить контрнаступление по очень простым соображениям. Украина стремится освободить свои территории с минимальными потерями. Напоминаем, что для нашего государства ценна жизнь каждого. Необдуманно гнать на верную смерть защитников никто не будет в стремлении деоккупировать захваченные города и села.