США и Китай могут ограничить ресурсы России, которые ей необходимы для работы военно-промышленного комплекса. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Китай и США могут серьезно повлиять

Валерий Клочок отметил, что у России есть проблемы с производством снарядов, поэтому она вынуждена обращаться в Северную Корею. У КНДР тоже нет безграничных ресурсов. Страна покупает технологии у Китая. Таким образом Пекин может повлиять на сотрудничество России и Северной Кореи.

Также у Китая есть механизмы, которые могут повлиять на скорость продвижения оккупационного войска, мобилизацию в России. Ведь страна-агрессор берет амуницию для своих солдат именно в КНР.

Кроме того, Пекин снабжает Москву товарами не военного назначения, но Россия применяет их на войне против Украины. К примеру, это экскаваторы, которые захватчики активно используют для построения линии Суровикина.

Если они будут прекращены, то Россия будет серьезно страдать чем дальше, тем больше. Россия попала в большую экономическую зависимость от Китая. КНР и США понимают это. Договоренность двух государств может привести к тому, что возможности России вести войну против Украины существенно снизятся. Как минимум, она будет вынуждена прекратить огонь,

– считает он.

Клочок о влиянии Китая и США на Россию: смотрите видео

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