В 2025 году может быть подписан важный документ, – Черник о новой фазе войны

Украина уже перешла к следующей фазе войны. Пока не стоит ожидать о предоставлении нужного оружия Украине в большом количестве, но все же в следующем году может быть подписан важный документ.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, отметив, что сейчас российская армия имеет успехи на линии фронта, но Украина показывает результаты, нанося стране-агрессору невиданных в ее истории потерь личного состава. За несколько месяцев ситуация может резко измениться, недавним примером является Курская операция.

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Новая фаза войны

По мнению полковника запаса ВСУ, Украина уже прошла середину фазы войны. Поэтому, вероятно, можно ожидать следующих решительных шагов.

В 2025 году может быть подписан важный документ. На мой взгляд, это будет по зерновому соглашению. Вопросом также является вид фронта на данный момент. Почему бы не введение международного контингента по старой линии разграничения?,

– подчеркнул Черник.

Полковник запаса ВСУ также объяснил, что в мире есть достаточно качественного оружия, которое Запад может предоставить Украине, чтобы выбить россиян с украинской территории. В строю есть 2800 истребителей F-16, есть также дальнобойные ракеты, ракеты типа "воздух-воздух", ракет AGM-158, ATACMS на складах есть 5 тысяч.

"Однако нет самого главного – принятия решения. На мой взгляд, в ближайшее время не будет. Полноценное поражение на поле боя России – это ее конец в части дезинтеграции. На это пока никто не готов идти", – заметил Черник.

Заметьте! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина должна вести сдержанный диалог со странами-партнерами, чтобы получать военную помощь. На партнеров давить не стоит, ведь они могут обидеться, как, например, Польша.

Он отметил, что сейчас, когда говорится о замораживании конфликта, возникает много вопросов. Например, если сейчас заморозить войну такой, какой она есть по линии фронта, то возникает вопрос, что делать с Курской областью.

Кроме того, сейчас экспертные круги очень эмоциональные и напряженные, что нехорошо. Полковник запаса ВСУ добавил, что нельзя сейчас резко говорить, будто, "все, Украина проиграла и капитулировала".

По словам Черника, у россиян сейчас задача захватить как можно больше украинских территорий, задача же Украины – отбить как можно больше своих территорий. К сожалению, пока, оккупанты имеют успехи.

Несмотря на это, если посмотреть на цифры, Россия несет огромные потери личного состава в войне против Украины. С каждым годом они только растут. Для примера, Советский Союз в войне в Афганистане потерял 15 тысяч военных, что сильно повлияло на страну. Страна-агрессор же теряет сотни тысяч солдат, только в октябре 2024 года Россия потеряла 40 тысяч военных.

Третья фаза индустриальной войны на марше и мы показываем большой результат. Поэтому не надо спешить, поле боя очень уникальное и специфическое. Даже для меня предсказать Курскую операцию казалось фантастикой, а она же сейчас есть. Поэтому за 2 месяца может все перевернуться с ног на голову,

– подытожил он.