россия выпустила по Украине тысячи ракет за войну: как это ухудшило экологию на десятилетия

российские обстрелы и минирование территорий в Украине привели к тяжелым последствиям в экологической ситуации. Чтобы ликвидировать все "результаты" деятельности оккупантов, нужны десятилетия, а иногда даже 100 лет.

Враждебная экспансия повлияла на экосистемы и способность их восстанавливаться. Об этом 24 каналу рассказала эксперт из отдела климата ОО "Экодия" Оксана Ковальчук.

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"Взрывная" проблема

Эксперт отметила, что огромную экологическую проблему вызывают не только российские авиационные или баллистические ракеты, но и мины в лесах. Многие районы в северных областях страдают от того, что леса заминированы, и ни лесники, ни работники природно-заповедного фонда не могут выполнять свою работу.

К сожалению, сегодня мы можем лишь прогнозировать, что преодоление последствий российских ракетных ударов будет длиться десятилетие, и даже до 100 лет в некоторых регионах. Что касается последствий обстрелов – это практически то же самое, что и пожар в экосистемах,

– объяснила специалист.

По ее словам, сходство с пожарами объясняется подобным составом загрязняющих веществ, которые оказывают такое же влияние на растительный и животный миры.

"Также ракеты и последствия обстрелов приводят к тому, что у нас огромное количество земли практически перекопано. Это вызывает выветривание плодородного слоя, повышение эрозии и повлияет на плодородие почв и на возможность экосистемы быстро восстанавливаться", – указала Ковальчук.

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Худшая ситуация на Юге

Эксперт рассказала, что ликвидация последствий российской агрессии будет продолжаться десятилетия, даже при наибольшем сотрудничестве с международными организациями, которые будут оказывать помощь.

Даже страшно представить, что будет с освобожденным Югом, потому что он гораздо дольше находится в оккупации. Соответственно, последствия могут быть еще больше. Во многих местах животные и сейчас взрываются на боеприпасах, и это приводит к пожарам даже там, где людей нет – в частности в лесах,

– подчеркнула специалист.

российские ракетные удары: что известно

российские оккупанты наносят массированные ракетные удары и артиллерийские обстрелы по всей территории Украины с начала полномасштабной агрессии. На сегодняшний день больше всего страдают населенные пункты на Востоке и Юге, в частности города Николаев, Запорожье и Харьков. Всего с 24 февраля россия нанесла более 3500 ракетных ударов.

В то же время, украинская система ПВО достигла уровня эффективности, когда сбивает от 50 до 70% российских ракет. Российские ракеты уничтожает украинская авиация и зенитные ракетные подразделения.

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