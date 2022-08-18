путин движется к военному поражению, – Гудков о российском "референдуме"

россия терпит поражение в войне против Украины из-за провала первоначальных планов и отсутствия стратегии на будущее. В кремле не знают, как правильно выходить из такой ситуации.

Дальнейшее поведение путина будет напрямую зависеть от ситуации на фронте. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Обратите внимание россияне потеряют наступательный потенциал, – МВД об участии "зеков" в войне против Украины

Все планы провалились

Оппозиционер констатирует, что на сегодняшний день руководство россии находится в растерянности из-за проваленных планов по военному разгрому Украины.

Присоединив новые украинские территории пути теряет возможность хоть к мирным переговорам. У него нет никакой стратегии выхода. Он просто начнет тогда двигаться к реальному военному поражению,

– рассказал Гудков.

По его мнению, сейчас видно, что у путина не уверены, стоит ли проводить "референдумы" по присоединению новых территорий. Теперь они отрабатывают "план Б" – в случае если ничего не получится.

Читайте также российский оппозиционный политик рассказал, чего больше боится кремль

По его словам, в кремле поняли, что "демилитаризировать" Украину по старой стратегии не получится.

"Теперь присоединить Донецкую и Луганскую области, как они планировали – тоже не получается. Из-за того, что они попытались отгрызть и, если они присоединят это – они получат еще несколько серьезных пакетов санкций. При этом никто эти территории не признает. Украина с этим не смирится", – объяснил политик.

путина бросят, режим растерян, кого боится кремль: смотрите видео

События на фронте повлияют на ситуацию

По мнению собеседника, дальнейшее поведение путина будет зависеть от предстоящих событий на фронте.

Ближайший месяц будет определяющим и решающим. То, что будет происходить на фронте – это будет иметь ключевое влияние на то, что сделает кремль 11 сентября, к которому путин хотел приурочить этот "референдум",

– резюмировал Гудков.

Вас также может заинтересовать – россияне сами загнали себя в ловушку в Херсонской области: смотрите видео