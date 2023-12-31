Прочный фундамент: что может повлиять на ход войны России против Украины

ВСУ необходимо больше качественных ресурсов, чтобы иметь преимущество над российскими оккупантами. На это может повлиять решение США о новом пакете помощи Украине.

Важно, чтобы поддержка Украины со стороны США была утверждена в ближайшие несколько недель. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Пакет помощи для Украины от США

Давид Шарп объяснил, что для перемен в ходе войны в Украине важно, чтобы в США приняли новый пакет помощи нашему государству. Поэтому нужно, чтобы поддержку Украины утвердили в ближайшие несколько недель, после праздников.

Это значит, что есть прочный фундамент во всем, что касается боеприпасов и вооружения. В любом случае их количество будет неплохое. И качество по многим направлениям будет тоже нужное. То есть будет возможность опереться на это,

– убежден он.

Военная помощь Украине со стороны США: главное