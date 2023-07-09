Пилот Мурашко стал Героем Украины, потери вагнеровцев: хронология 501 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину. Однако Вооруженные Силы Украины активно выбивают врага из нашей земли.

Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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Российский активист Виталий Вотановский рассказал, что за 7 месяцев кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае увеличилось на 776 могил. В декабре 2022 года там было 48 могил, и по состоянию на 8 июля 2023 года их количество возросло до 824.



ПИК "Вагнера" потеряла много бойцов / Виталий Вотановский

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Даниилу Мурашко. 24-летний защитник ценой собственной жизни отвел подбитый самолет от домов украинцев вблизи населенного пункта Шабельковка.