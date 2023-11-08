Сколько оружия в России, создаст ли Украина воздушный щит: хронология 623 дня войны

02:08, 08 ноября

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал, что у России еще много оружия и пытается возобновить ее производство. В первую очередь говорится о боеприпасах. В частности, Кремль может производить ориентировочно 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Более того, враг потерял не много истребителей после 24 февраля 2023 года. Поэтому у российских воздушных сил все еще много возможностей и они остаются эффективными против украинских военных.