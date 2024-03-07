Ждут российские войска в ближайшие недели: Украина вступает в новую фазу войны, – WSJ

Война против страны-агрессора продолжается, Украина вступает в новую фазу борьбы. Бойцы ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы в ожидании масштабного наступления, которое, вероятно, начнется уже этой весной.

Ранее украинский генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Украина будет пытаться перехватить инициативу на поле боя. Однако аналитики убеждены, что задержки в помощи отложат этот процесс.

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Новая фаза войны для Украины

Как отмечает WSJ, российская армия атакует украинские позиции в нескольких точках вдоль 600-мильной линии фронта. Она пытается "получить все" от своей первой "большой" победы в Авдеевке.

Москва понимает, что украинским подразделениям не хватает солдат и боеприпасов, но Киев "готовится". Говорится, что земли западнее Авдеевки пестрят экскаваторами.

Издание утверждает, что фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя.

Сообщается, что сейчас Украина пытается построить фортификации, аналогичные тем, которые год назад построила Россия. Защита врага якобы показала "убийственную эффективность" и позволила сдержать наступление украинских войск прошлым летом.

По данным WSJ, аналогичная задача сейчас стоит перед Киевом. Войска разрывают землю, создают противотанковые рвы и траншеи, особенно в районах вблизи Авдеевки.

Соответствующая кампания началась в ноябре 2023 года по инициативе Зеленского. Еще тогда президент Украины говорил, что следует ускорить строительство и призвал частные компании и международных доноров присоединиться к процессу.

"Копай и рой"

В понедельник, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался, что на строительство фортификационных сооружений было выделено почти 31 миллиард гривен (около 800 миллионов долларов – 24 Канал).

Однако западные чиновники и украинские бойцы убеждены, что так называемая кампания "копай и рой" не принесла эффективных результатов.

Отсутствие прогресса становится проблемой для Украины в то время, как Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы, расположены чуть дальше на запад, могут стать естественными фортификациями, что может использовать для защиты Киев,

– уверяет издание.

В то же время венский аналитик Франц-Штефан Гади, который недавно посетил прифронтовые районы на востоке Донбасса, сообщил тревожные прогнозы. По его словам, отсутствие эшелонированной обороны вдоль линии фронта должно вызвать определенное беспокойство в Украине.

В частности, ситуация может стать достаточно критической для украинских сил.

Есть ли другие способы ведения

В материале WSJ говорится, что наши защитники в зоне боевых действий вблизи Авдеевки признают, что условия не оставляют им других вариантов.

В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапываться и строить самим,

– говорил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Таким образом войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, и часто под обстрелами. Издание отмечает, что сложность заключается в том, что для построения эффективных фортификаций только усилий со стороны "живой силы" мало.

Отмечается, что Жорин надеется, что линия обороны в направлении города Покровск является достаточно укрепленной, чтобы выдержать наступление российских войск, который ждут в ближайшие недели.