Россия атаковала баллистикой Киев, переговоры в Белом доме: хронология 658 дня войны

13 декабря 2023, 07:13
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Российские войска продолжают вести захватническую войну на территории Украины. Со дня вторжения прошел 658-й день. На фронте продолжаются интенсивные бои, враг атакует ракетами мирные города. В частности, сегодня атаковал с баллистического вооружения Киев.

О главных событиях дня по состоянию на 13 декабря, ситуацию на фронте, последствиях мощной атаки на столицу и выделении военной помощи нашей стране – рассказывает 24 Канал. 

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08:18, 13 декабря

Враг более ста раз обстрелял Херсонщину

За минувшие сутки россияне 113 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 606 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.
 

08:16, 13 декабря

Ситуация на фронте: утренний свод

За сутки зафиксировано 95 боевых столкновений на линии фронта. ВСУ продолжают отражать атаки россиян вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.

Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

08:13, 13 декабря

Генштаб обновил статистику потерь

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 850 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения ликвидировано 341,5 тысяч военных армии врага. Также уничтожены многие техники окупантов.


Потери русской армии / Инфографика Генштаба

08:10, 13 декабря

Кадры из столицы после атаки

В Киеве спасатели оперативно устраняют последствия. В МВД показали кадры из столицы после атаки.

08:08, 13 декабря

Воздушные силы сбили все цели

В Воздушных силах сообщили, что ночью 13 декабря оккупанты атаковали беспилотниками типа "Шахед" из района Балаклавы (оккупированный Крым). В общей сложности зафиксированы пуски 10 "Шахедов" - все сбито.

Также враг выпустил по столице 10 баллистических ракет – все они тоже уничтожены.

07:21, 13 декабря

В Киеве есть пострадавшие в результате атаки

Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей. В частности, 34 пострадавших в Днепровском районе столицы: 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.

Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет. Информации о погибших – нет.

07:13, 13 декабря

Последствия атаки на столицу

После работы ПВО над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.

  • Голосеевский район: произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
  • Дарницкий район: зафиксировано возгорание частного дома.
  • Деснянский район: произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух локациях района на открытой территории обнаружили горящие обломки ракет.
  • Днепровский район: зафиксировано возгорание частного жилого дома, а также падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.
  • В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.
03:00, 13 декабря

Взрывы в Киеве

Жители столицы очнулись от взрывов. В Киеве объявили воздушную тревогу, в столице было слышно работу ПВО.

01:10, 13 декабря

Россияне атаковали Одессу "Шахедами"

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил,  что враг совершил очередную атаку по мирному объекту. Речь идет о территории коммунального предприятия с гражданским автотранспортом – грузовым и легковым.

01:07, 13 декабря

Мы хотим, чтобы Украина победила в войне, – Байден

Президент США подчеркнул, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. Есть небольшое количество республиканцев, которые выступают против – однако они не большинство.

Автор: Анастасія Лукашевська