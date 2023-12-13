Россия атаковала баллистикой Киев, переговоры в Белом доме: хронология 658 дня войны

Российские войска продолжают вести захватническую войну на территории Украины. Со дня вторжения прошел 658-й день. На фронте продолжаются интенсивные бои, враг атакует ракетами мирные города. В частности, сегодня атаковал с баллистического вооружения Киев.

О главных событиях дня по состоянию на 13 декабря, ситуацию на фронте, последствиях мощной атаки на столицу и выделении военной помощи нашей стране – рассказывает 24 Канал.

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