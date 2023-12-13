Россия атаковала баллистикой Киев, переговоры в Белом доме: хронология 658 дня войны
Российские войска продолжают вести захватническую войну на территории Украины. Со дня вторжения прошел 658-й день. На фронте продолжаются интенсивные бои, враг атакует ракетами мирные города. В частности, сегодня атаковал с баллистического вооружения Киев.
О главных событиях дня по состоянию на 13 декабря, ситуацию на фронте, последствиях мощной атаки на столицу и выделении военной помощи нашей стране – рассказывает 24 Канал.
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За минувшие сутки россияне 113 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 606 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин. По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов. За сутки зафиксировано 95 боевых столкновений на линии фронта. ВСУ продолжают отражать атаки россиян вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Авиационные удары получили Новомихайловка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. В Воздушных силах сообщили, что ночью 13 декабря оккупанты атаковали беспилотниками типа "Шахед" из района Балаклавы (оккупированный Крым). В общей сложности зафиксированы пуски 10 "Шахедов" - все сбито. Также враг выпустил по столице 10 баллистических ракет – все они тоже уничтожены. Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей. В частности, 34 пострадавших в Днепровском районе столицы: 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте. Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет. Информации о погибших – нет. После работы ПВО над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города. Жители столицы очнулись от взрывов. В Киеве объявили воздушную тревогу, в столице было слышно работу ПВО. Президент США подчеркнул, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. Есть небольшое количество республиканцев, которые выступают против – однако они не большинство.
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За минувшие сутки россияне 113 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 606 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.
По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.
За сутки зафиксировано 95 боевых столкновений на линии фронта. ВСУ продолжают отражать атаки россиян вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.
Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационные удары получили Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.
Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
В Воздушных силах сообщили, что ночью 13 декабря оккупанты атаковали беспилотниками типа "Шахед" из района Балаклавы (оккупированный Крым). В общей сложности зафиксированы пуски 10 "Шахедов" - все сбито.
Также враг выпустил по столице 10 баллистических ракет – все они тоже уничтожены.
Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей. В частности, 34 пострадавших в Днепровском районе столицы: 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.
Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет. Информации о погибших – нет.
После работы ПВО над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.
Жители столицы очнулись от взрывов. В Киеве объявили воздушную тревогу, в столице было слышно работу ПВО.
Президент США подчеркнул, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. Есть небольшое количество республиканцев, которые выступают против – однако они не большинство.