Западные журналисты решили напомнить наиболее болезненные удары ВСУ по оккупантам. Например, в прошлом году HIMARS устроили оккупантам жаркое лето. Но в список оружия, из которого наносят удары, попали не только западные образцы техники.

В умелых руках украинских защитников западное оружие становится еще более смертоносным. А скоро наше государство получит от Rheinmetall дальнобойные снаряды к артиллерии, такие необходимые на фронте. Некоторые прототипы оружия достигают ста километров.

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Какие удары ВСУ были наиболее ощутимы для россиян

Украина уничтожила сразу сто российских военных с помощью ракет ATACMS 1 мая 2024 года. Это произошло в Луганской области. Бойцы ударили, вероятно, тремя или четырьмя ракетами по полигону оккупантов в селе Роговое. Один из боеприпасов поразил сто врагов.

Благодаря HIMARS ударили по роте оккупантов, которые ждали генерала возле села Трудовское в Донецкой области. Тогда, в феврале 2024-го, двумя ракетами уничтожили не менее 60 вражеских солдат.

Во время удара по селу Гладковка Херсонской области 10 ноября 2023 года было уничтожено 70 вражеских солдат. ВСУ били по колонне грузовиков вдали от линии фронта.

Удар по ВДК "Новочеркасск" 26 декабря 2023 года произошел в доке Феодосии. 33 моряка пропали без вести, 19 были ранены. Есть версия, что корабль атаковали ракеты Storm Shadow, а сам он был загружен "Шахедами".

HIMARS ударили по оккупированному острову Джарылгач в Черном море на Херсонщине. Причем не просто по острову, а по полигону россиян. Это произошло в августе 2023-го. Считается, что задвухсотились 200 оккупантов.

В Кременной в июле 2023 года HIMARS не дал послушать вражеским солдатам речь командира. Предположительно, погибло около сотни солдат.

Ярким стал удар по Макеевке в новогоднюю ночь – 2023. Погибло от ста до четырехсот оккупантов – цифры разнятся, потому что Россия скрывает потери. Отработал также HIMARS.

В начале войны, в мае-2022, враг не смог переправиться через Северский Донец. Гаубицы М777 уничтожили понтонные мосты.

Крейсер "Москва" по известному адресу отправили тоже в 2022-м, в апреле. Украина заявила, что все пятьсот моряков попали на трезубец "Нептуна". Таким образом, удар был нанесен не из западного оружия.