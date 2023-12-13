Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, захватчики не способны вести наступательные действия из Курска, Воронежа, Белгорода.
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Вражеских войск там нет
Роман Свитан подчеркнул, что, очевидно, россияне боятся накапливать силы и средства для возобновления широкомасштабных наступательных действий на северо-восточном направлении, потому что боятся ударов со стороны ВСУ. Российские войска размещаются на временно оккупированных территориях Украины.
Северо-восточная граница Украины в этом смысле, можно сказать, безопасна. Это вывод исходя из фактов неразвертывания достаточных сил и средств на северо-востоке нашей страны. Российские войска в основном все развернуты на Украине,
– объяснил он.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря сообщил, что украинские защитники отбили один из терриконов в пределах Горловки, что в Донецкой области. Этот населенный пункт находится в оккупации с 2014 года. Ранее Генштаб в своих сводках сообщал, что наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
- Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо прокомментировал отбитие террикона в Горловке. Он объяснил, что украинские бойцы находятся в активной обороне, при любой лучшей возможности они переходят к атакам, улучшают свои тактические положения. Поэтому отбитие террикона – это результат ежедневной тяжелой работы ВСУ.
- В ноябре 2023 года украинские военные захватили плацдарм на левобережье Херсонской области. Спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что наши защитники закрепились и наносят мощные потери российским оккупантам. Кроме того, этому поспособствовала результативная контрбатарейная борьба, благодаря которой Силы обороны уничтожают мощи врага.