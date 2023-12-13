Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, загарбники не здатні вести наступальні дії з Курська, Воронежа, Бєлгорода.
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Ворожих військ там нема
Роман Світан підкреслив, що, очевидно, росіяни бояться накопичувати сили та засоби для відновлення широкомасштабних наступальних дій на північно-східному напрямку, бо бояться ударів з боку ЗСУ. Російські війська розміщуються на тимчасово окупованих територіях України.
Північно-східний кордон України у цьому сенсі, можна сказати, безпечний. Це висновок, виходячи з фактів не розгортання достатніх сил та засобів на північному сході нашої країни. Російські війська в основному всі розгорнуті на в Україні,
– пояснив він.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський 12 грудня повідомив, що українські захисники відбили один із териконів у межах Горлівки, що у Донецькій області. Цей населений пункт перебуває в окупації з 2014 року. Раніше Генштаб у своїх зведеннях повідомляв, що наші воїни продовжують штурмові дії південніше від Бахмута.
- Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо прокоментував відбиття терикона у Горлівці. Він пояснив, що українські бійці перебувають в активній обороні, за будь-якої кращої нагоди вони переходять до атак, покращують свої тактичні положення. Тому відбиття терикона – це результат щоденної важкої роботи ЗСУ.
- У листопаді 2023 року українські військові захопили плацдарм на лівобережжі Херсонської області. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що наші захисники закріпились і завдають потужних втрат російським окупантам. Крім того, цьому посприяла результативна контрбатарейна боротьба, завдяки якій Сили оборони знищують потужності ворога.