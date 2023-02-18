Бунт гражданских и бунт военных: при каких условиях в России возможно недовольство общества

Агрессия России может снизиться, если против войны массово будет выступать народ. Есть два сценария развития событий, которые могут изменить ход русско-украинской войны.

Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. По его словам, такие действия россиян должны быть чем-то спровоцированы.

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Недовольство гражданского населения

Иван Ступак объяснил, что первая движущая сила – это гражданские, впрочем возлагать большие надежды на этот вариант все же не следует.

По его словам, яркий пример, когда россиян все же затронули последствия войны против Украины – удар ВСУ по Макеевке, где скапливался личный состав и российская техника.

Тогда началась история плача в российском интернет-сегменте: "Мальчики, наши мальчики там. Как так? Там был вой, столько образ,

– заметил он.

По мнению Ступака, россиян поразило, что в один момент несколько сотен человек просто "вонзилось в землю". И все они родом из одного региона.

"В Саратовской области они просто как конвейер: извлекли из-под завалов 10 человек, повезли, похоронили, достали 5 в пакетах, поехали и похоронили", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

В это время русский народ сделал для себя открытие.

Иван Ступак рассказал, кто из россиян может взбунтоваться: смотрите видео

Что поразило россиян

Иван Ступак рассказал, что для людей стало неожиданным количество погибших.

"Когда россияне гибнут в Украине, часть из них полностью остается, а котики и собачки их доедают, кто-то без вести исчезает, их хоронят по всей территории России, но тоненьким слоем", – добавил он.

По его словам, таким образом потери российского войска в войне не столь заметны. К тому же в России активно проводится политика по избежанию массовых захоронений.

Эта история была толчком – Украине происходит все не так, как происходит в телевизоре. Но потом все затихло – наверное, "Лады" раздавали или шубы. И закрылась тема,

– заметил он.

Поэтому перспектива с бунтом гражданских является недолгосрочной.

Голос российских военных

Эксперт Украинского института будущего сообщил, что есть все же надежда на заявления из уст российских военных.

"В первый день войны у них был возможен такой вариант, когда они сломаются с точки зрения: "А зачем мы здесь вообще гибнем все? Кишки наших братьев висят на украинских деревьях», – подчеркнул он.

В частности, так происходило во времена Первой мировой войны, когда войско массово складывало оружие и предпочитало оказаться в тюрьме, чем на поле боя.

Это первый вариант. Есть еще второй – по аналогии с Вьетнамской войной.

Ее остановили не гражданские американцы, а именно военные американцы, уже отвоевавшие во Вьетнаме, увидели это все ужасы, когда убивали детей, женщин,

– заметил Ступак.

Именно военные митинговали, скандировали антивоенные лозунги, ломали медальки.

"Считается, что именно толчок от военных спровоцировал администрацию остановить эту войну", – убежден он.

По его мнению, если все же в России найдется число военных, которые решатся на такие шаги. В российском метро начали появляться мобилизованные на инвалидных колясках, которые вернулись из Украины и просят подаяние, аргументируя, что воевали за Родину.

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