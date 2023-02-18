Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, такі дії росіян мають бути чимось спровоковані.

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Невдоволення цивільного населення

Іван Ступак пояснив, що перша рушійна сила – це цивільні, втім покладати великих сподівань на це варіант все ж не слід.

За його словами, яскравий приклад, коли росіян все ж торкнулися наслідки війни проти України – удар ЗСУ по Макіївці, де скупчувався особовий склад та російська техніка.

Тоді почалася історія плачу в російському інтернет-сегменті: "Хлопчики, наші хлопчики там. Як так? Там було виття, стільки образ,

– зауважив він.

На думку Ступака, росіян вразило, що в один момент декілька сотень людей просто "вп'ялося в землю". І вони всі родом з одного регіону.

"У Саратовській області вони просто як конвеєр: дістали з-під завалів 10 людей, повезли, поховали, дістали 5 в пакетах, поїхали й поховали", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

Саме тоді російський народ зробив для себе відкриття.

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Що вразило росіян

Іван Ступак розказав, що для людей стала неочікуваною саме кількість загиблих.

"Коли росіяни гинуть в Україні, частина з них повністю залишається, а котики й песики їх доїдають, хтось безвісти зникає, їх ховають по всій території Росії, але тоненьким шаром", – додав він.

За його словами, у такий спосіб втрати російського війська у війні не так помітні. До того ж у Росії активно проводиться політика щодо уникнення масових поховань.

Ця історія була поштовхом – Україні відбувається все не так, як відбувається в телевізорі. Але потім все затихло – мабуть, "Лади" пороздавали або шуби. І закрилася тема,

– зауважив він.

Через це перспектива із бунтом цивільних є недовгостроковою.

Голос російських військових

Експерт Українського інституту майбутнього повідомив, що є все ж надія на заяви з уст російських військових.

"У перший день війни у них був можливий такий варіант, коли вони зламаються з точки зору: "А навіщо ми тут взагалі гинемо всі? Кишки наших братів висять на українських деревах", – наголосив він.

Зокрема, так відбувалося в часи Першої світової війни, коли військо масово складало зброю і надавало перевагу опинитися у в’язниці, ніж на полі бою.

Це перший варіант. Є ще другий – за аналогією В’єтнамської війни.

Її зупинили не цивільні американці, а саме військові американці, які вже відвоювали у В’єтнамі, побачили це все жахіття, коли вбивали дітей, жінок,

– зауважив Ступак.

Саме військові мітингували, скандували антивоєнні лозунги, ламали свої медальки.

"Вважається, що саме поштовх від військових спровокував адміністрацію зупинити цю війну", – переконаний він.

На його думку, якщо все ж в Росії знайдеться число військових, які наважаться на такі кроки. У російському метро почали з’являтися мобілізовані на інвалідних візках, які повернулися з України і просять милостиню, аргументуючи, що воювали за Батьківщину.

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