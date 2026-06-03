Основатель аналитического сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко объяснил 24 Каналу, что пока ресурсы врага исчерпываются, Украине необходимо наращивать внутреннюю эффективность управления, мотивацию военных и удары по территории РФ.

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Действительно ли Украина получила "окно возможностей" в войне с Россией?

Эксперт считает, что разговоры о скором завершении войны подогреваются из-за нехватки больших информповодов. Хотя теоретически Трамп может быть заинтересован в мирном соглашении по политическим соображениям, на практике нет достаточных доказательств, что США имеют или готовы использовать необходимые рычаги влияния на Украину или Россию для достижения такого результата.

Относительно заявлений Зеленского и Билецкого, я трактую это так: мы находимся в долговременной войне на истощение и ключевой фактор нашего преимущества – не давать Кремлю адаптироваться к изменениям. Часто военные, с которыми общался, говорят, что "маленькая советская армия" не победит "большую советскую армию". Поэтому наша сила в изменениях, как в военном плане, так и в политическом,

– подчеркнул Корниенко.

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Россия постепенно подходит к пределу своих ресурсов, тогда как возможности Украины растут. Это указывает на то, что Украина может наносить удары практически на две трети территории России.

"Европа готова давить в рамках энергетических санкций. Сейчас идет борьба за пакеты санкций. Если Кремль адаптируется, то получит преимущество. Поэтому сейчас есть возможность "подловить" россиян и этим "окном" можно пользоваться", – сказал Корниенко.

Обратите внимание! В ЕС продолжаются консультации по 21-го пакета санкций против России. Ожидается, что Еврокомиссия представит новые ограничения 8 или 9 июня. Среди предложенных мер – сохранение ценового потолка на российскую нефть, расширение списка судов так называемого теневого флота России и возможное введение санкций против энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Что еще известно о переговорном процессе?

Президент Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время Украину посетят американские спецпредставители Уиткофф и Кушнер. По его словам, важно, чтобы представители переговорной команды США, которые еще не были в Украине, смогли воочию увидеть последствия войны собственными глазами увидеть последствия войны и реальную ситуацию.

Зеленский также отметил, что если американские представители планируют очередную поездку в Москву, то перед тем им стоит посетить Киев.