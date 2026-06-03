Засновник аналітичної спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко пояснив 24 Каналу, що поки ресурси ворога вичерпуються, Україні необхідно нарощувати внутрішню ефективність управління, мотивацію військових та удари по території РФ.

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Чи справді Україна отримала "вікно можливостей" у війні з Росією?

Експерт вважає, що розмови про швидке завершення війни підігріваються через брак великих інформприводів. Хоча теоретично Трамп може бути зацікавлений у мирній угоді з політичних міркувань, на практиці немає достатніх доказів, що США мають або готові використати необхідні важелі впливу на Україну чи Росію для досягнення такого результату.

Щодо заяв Зеленського і Білецького, я трактую це так: ми перебуваємо у довготривалій війні на виснаження і ключовий фактор нашої переваги – не давати Кремлю адаптуватися до змін. Часто військові, з якими спілкувався, кажуть, що "маленька радянська армія" не переможе "велику радянську армію". Тому наша сила в змінах, як у військовому плані, так і в політичному,

– наголосив Корнієнко.

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Росія поступово підходить до межі своїх ресурсів, тоді як можливості України зростають. Це вказує на те, що Україна може завдавати ударів практично на дві третини території Росії.

"Європа готова тиснути в рамках енергетичних санкцій. Зараз іде боротьба за пакети санкцій. Якщо Кремль адаптується, то здобуде перевагу. Тому зараз є змога "підловити" росіян і цим "вікном" можна користуватись", – сказав Корнієнко.

Зверніть увагу! У ЄС тривають консультації щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що Єврокомісія представить нові обмеження 8 або 9 червня. Серед запропонованих заходів – збереження цінової стелі на російську нафту, розширення списку суден так званого тіньового флоту Росії та можливе запровадження санкцій проти енергетичних компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

Що ще відомо про переговорний процес?

Президент Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом Україну відвідають американські спецпредставники Віткофф та Кушнер. За його словами, важливо, щоб представники переговорної команди США, які ще не були в Україні, змогли на власні очі побачити наслідки війни та реальну ситуацію.

Зеленський також зауважив, що якщо американські представники планують чергову поїздку до Москви, то перед тим їм варто відвідати Київ.