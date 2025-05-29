В России официально продают подбитые танки и БТРы как металлолом

Минобороны государства-агрессора продает подбитую технику. Купить ее можно вполне официально, да еще и оптом. Детали передает 24 Канал.

К слову, Россия зарабатывает на экспорте металлургии.

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Зачем россияне продают подбитые танки

Три лота выставили на портал "ГИС Торги" в Ростовской области. Это сделало минобороны.

Хотя на самом деле продают остатки десятков единиц военной техники, включая танки и БТР, но официально минобороны продает черный и цветной металл. Лоты стоят 4,37 миллиона рублей, 4,39 миллиона и 3,2 миллиона соответственно.

Документация по лотам не опубликована, в сообщениях о торгах говорится о том, что продают танки Т-80, Т72БЗ и Т62, боевые машины пехоты, БТР в различных модификациях, бронированную разведывательно-дозорную машину, транспортер-тягач и другую технику,

– пишут российские СМИ.

Покупатель должен предоставить лицензию на право работы с черным металлом. Сам "лом" расположен в селе Петровка Ростовской области.