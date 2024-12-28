Враг имеет тактические продвижения на фоне стратегического поражения: Тимочко привел конкретный пример

Российские оккупанты имеют тактические продвижения на фоне стратегического поражения. В частности, на Покровском направлении враг потерял 150 тысяч убитыми и ранеными, а также почти 2 тысячи единиц бронетехники.

У захватчиков есть цель – подойти к Покровску и занять его. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также "Затишье перед бурей": Силы обороны готовят "сюрприз" оккупантам в Покровске, – Forbes

Безумные потери врага

Иван Тимочко отметил, что можно вспомнить Бахмут, Авдеевку, Покровск, где россияне теряли солдат личного состава больше, чем количество населения этих городов до полномасштабного вторжения. Если условно город имеет примерно 60 тысяч населения, то враг теряет 80 тысяч и более оккупантов, чтобы занять его.

При этом населенный пункт полностью разрушается. Заняв его, захватчики вынуждены стабилизировать условия этих руин для того, чтобы иметь возможность там удерживать логистику и перемещения военных.

Лучший пример – это Покровское направление. Британская разведка заявила, что россияне на Покровском направлении потеряли 150 тысяч убитыми и ранеными, почти 2 тысячи единиц бронетехники, не говоря о легкой технике и других моментах,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

У врага стоит цель подойти к Покровску, занять его. Оккупанты несут огромные потери. Если украинцы будут готовиться, а враг будет терять свое мужское население таким образом, то способность россиян вести интенсивные боевые действия будет серьезно сокращаться.

"Мы очень хорошо и планово проводим работу. К сожалению, с потерями. Но должны все понимать, что у врага цель была совсем другая, чем просто занять хутор из трех домов, разбить и рапортовать как огромный успех. У врага была цель оккупировать Украину, часть населения уничтожить, а часть – забрать в свою армию для агрессивной войны с другими странами", – подчеркнул Тимочко.

По его словам, украинцы не должны опускать руки, а должны всегда быть готовыми к сопротивлению. Чем жестче украинцы будут оказывать сопротивление, тем больше будут сплочены, тем меньше продлится эта война.