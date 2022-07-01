Россияне хотели вести разведку боем в направлении желатинового завода в Лисичанске, ВСУ отразили

На Востоке и Юге нашего государства идет ожесточенная борьба за каждый сантиметр украинской земли. Теперь направлением, где идут одни из самых тяжелых боев, стал Лисичанск.

О том, что происходит в этом городе Луганщины сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Конечно, своих боеприпасов для обстрелов они не жалеют.

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Безуспешная разведка боем

Российские оккупанты, кроме обстрелов, еще пробуют разные другие подлости, чтобы пробить оборону ВСУ. Так, Генштаб сообщил, что они хотели вести разведку боем против наших защитников.

Такие действия враг пытался осуществлять в направлении Лисичанского желатинового завода. Но украинские воины успешно и грамотно отразили все попытки российских захватчиков. Поэтому у оккупантов больше не оставалось выбора – они отошли.

Кроме обстрелов Лисичанского направления, они также обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии направление Бахмута.

Новости с фронта

В последний день июня российские оккупанты продолжили поливать огнем позиции ВСУ по всем направлениям. В Генштабе обращали внимание, что на определенных участках борьбы враг пытается продвигаться вперед, а на отдельных – только открывает огонь по украинским военным.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины по всей линии столкновения ведут оборонительные действия. Несмотря на это, украинским военным удается проводить удачные контрнаступления и освобождать от оккупантов некоторые населенные пункты. Силы обороны на Криворожском направлении освободили и взяли под контроль населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области.

Разведка сообщала, что российские захватчики из Шахтерска попытались обстрелять позиции украинских защитников и защитниц. Однако ПВО сбила все и разрушила планы врага. Взрыв прозвучал вблизи Дебальцево. Возможно, там и упали обломки. Все детали на данный момент устанавливают.

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