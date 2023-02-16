Без западных истребителей: как Украина противодействует российской авиации

Украина пока не получила западных истребителей от наших партнеров. По состоянию на сегодняшний день у врага больше авиации, но наши защитники продолжают героически противостоять.

Кроме того, оккупанты имеют более современную авиационную технику, чем советские образцы, которые есть у наших парней. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант запаса ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко.

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Россиянам за год не удалось установить господство в воздухе

Итак, ситуация с авиацией действительно сложная. Однако украинские защитники героически сражались уже почти год в таких условиях. Следовательно, у них есть соответствующий опыт, который они безусловно используют на поле боя.

Так, за почти год полномасштабного вторжения российские оккупанты так и не смогли установить господство в воздухе, несмотря на преимущество в самолетах. После того как в феврале прошлого года блицкриг захватчиков провалился, они используют авиацию только на линии столкновения.

Даже сейчас, концентрируя силы на своих границах, в том числе и авиационные, россияне преимущественно берегут их на будущее,

– заметил военный эксперт.

Впрочем, если сравнить с предыдущим месяцем, то россияне стали активнее использовать воздушные суда. Следовательно, удары врага стали более интенсивными.

Романенко объяснил, как ВСУ будут противодействовать российской авиации: смотрите видео

ВСУ продолжают уничтожать вражескую авиацию

В то же время Вооруженные Силы продолжают уничтожать авиацию россиян. Так, накануне украинские защитники сбили российские Су-24 и Су-25. Причем бомбардировщик Су-24 пограничники подбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Для борьбы с вражеской авиацией ВСУ используют:

пушечные зенитно-ракетные комплексы;

переносные зенитно-ракетные комплексы;

советские ЗРК;

IRIS-T;

NASAMS.

Впрочем, Украине необходимы снаряды в имеющиеся зенитно-ракетные комплексы, а также увеличение количества этих батарей. Ведь наше государство имеет большую площадь и много объектов, которые надо прикрывать с точки зрения противовоздушной обороны.

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Что касается противоракетной обороны, то Украина начинает ее формировать только сейчас. Так, мы ожидаем 2 батарей Patriot и SAMP/T. Однако это в будущем, а бои продолжаются сейчас.