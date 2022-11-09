Для кого зима будет более выигрышной: объяснение военного обозревателя

Боевые действия зимой выгодны именно той стороне, которая лучше всего подготовится к зимнему периоду. Пока можно утверждать, что Украина опережает Россию в подготовке к зимнему театру боевых действий.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что поэтому нельзя исключать, что у нас будет какое-то преимущество в зоне боевых действий.

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Следует отметить, что ВСУ постоянно используют тактику огневого давления, это нужно для того, чтобы россияне не могли восстанавливать свой ресурс – ни человеческий, ни технический.

С человеческим ресурсом – вроде бы все понятно, но относительно технической составляющей – постоянное огневое давление крайне важно. Ибо каждая пауза – это накопление ресурса врагом. Нам это не нужно, поэтому крайне важно постоянно их истощать,

– убежден Коваленко.

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По его словам, темп продвижения может снизиться, но боевые действия зимой не прекращаются.

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