Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года. Таким образом страна-агрессор хочет подготовиться к войне с НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова в интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале.

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Что рассказал Буданов о планах России перевооружиться?

Руководитель ГУР, комментируя недавнее заявление о планах России потратить 1,1 триллиона долларов на перевооружение, заявил, что Москва будет готовиться к возможной войне с НАТО.

Этот документ, я очень хорошо его знаю, в котором есть сумма в 1,1 триллиона долларов, он звучит на самом деле как кажется, 90 триллионов российских рублей. Так вот, задача №1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год,

– сказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, именно на это направлены все эти действия и все бюджеты страны-агрессора.

"Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад", – объяснил генерал.

Кроме того, Кирилл Буданов отметил, что в целом, согласно этому документу, Россия ставит себе стратегические планы по войне с Западом, а уже изготовление большего количества вооружения – это производное.

Вопрос же не в том, чтобы сделать больше танков или лучшие ракеты. Вопрос в том, чтобы быть готовым на 2030-й год к этой войне. А все остальное – это уже производное. Для войны нужно больше танков, лучшие ракеты и так далее. Стратегические вопросы, во-первых, стоят. Никак ни во-вторых, ни в-третьих,

– заметил генерал.

К слову, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия планирует потратить 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года. В стране-агрессоре продолжается масштабная мобилизация политики, экономики и общества готовности к будущей большой войне со странами Запада.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что большинство потраченных в России средств на перевооружение украдут, как это было во время прошлой соответствующей программы. Однако это также показывает, что Россия целится на оккупацию стран Балтии.