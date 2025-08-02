Готовится к войне с НАТО: Буданов раскрыл главную цель триллионного бюджета России
- Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, потратив 1,1 триллиона долларов для подготовки к возможной войне с НАТО до 2030 года.
- Кирилл Буданов отметил, что основная часть бюджета на перевооружение должна быть потрачена до 2030 года, после чего расходы будут снижаться.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года. Таким образом страна-агрессор хочет подготовиться к войне с НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова в интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале.
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Что рассказал Буданов о планах России перевооружиться?
Руководитель ГУР, комментируя недавнее заявление о планах России потратить 1,1 триллиона долларов на перевооружение, заявил, что Москва будет готовиться к возможной войне с НАТО.
Этот документ, я очень хорошо его знаю, в котором есть сумма в 1,1 триллиона долларов, он звучит на самом деле как кажется, 90 триллионов российских рублей. Так вот, задача №1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год,
– сказал Буданов.
По словам главы украинской разведки, именно на это направлены все эти действия и все бюджеты страны-агрессора.
"Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад", – объяснил генерал.
Кроме того, Кирилл Буданов отметил, что в целом, согласно этому документу, Россия ставит себе стратегические планы по войне с Западом, а уже изготовление большего количества вооружения – это производное.
Вопрос же не в том, чтобы сделать больше танков или лучшие ракеты. Вопрос в том, чтобы быть готовым на 2030-й год к этой войне. А все остальное – это уже производное. Для войны нужно больше танков, лучшие ракеты и так далее. Стратегические вопросы, во-первых, стоят. Никак ни во-вторых, ни в-третьих,
– заметил генерал.
К слову, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия планирует потратить 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года. В стране-агрессоре продолжается масштабная мобилизация политики, экономики и общества готовности к будущей большой войне со странами Запада.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что большинство потраченных в России средств на перевооружение украдут, как это было во время прошлой соответствующей программы. Однако это также показывает, что Россия целится на оккупацию стран Балтии.