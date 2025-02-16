Риск растет: действительно ли Россия может напасть на Польшу или страны Балтии

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может напасть на Польшу или страны Балтии через территорию Беларуси. Риски действительно растут, но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что пока никакой группировки на 100-150 тысяч личного состава в Беларуси нет. Это пока только прогнозы.

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Способна ли Россия напасть на Польшу или страны Балтии

По мнению Шарпа, 100-150 тысяч личного состава – это не та группировка, которая создаст угрозу Европе или конкретно Польше. Сюда же стоит добавить и возможности российской армии. К примеру, они более года пытаются взять Часов Яр Донецкой области. А ресурсы их постепенно истощаются.

Когда мы говорим о потенциальном нападении, то надо говорить о целях и возможности достичь успеха. Есть НАТО. Есть та же польская армия, которая сильнее группировки "полузеков" со старым советским оружием, которая атакует малыми группами по 5 человек,

– сказал Шарп.

НАТО значительно сильнее России на уровне конвенционного вооружения. Также не стоит забывать о ядерном оружии. Вряд ли Россия захочет пойти на обмен ядерными ударами ради части территории Польши. Кроме того, в случае такого нападения на страну-агрессора сразу введут максимальные санкции. В случае с Украиной Запад, к сожалению, так не действует.

Несмотря на все, риски такой войны всегда существуют. Когда враг наращивает силы; проводит диверсии и вообще нагнетает атмосферу, то угроза незапланированных боевых действий возрастает. И если в этот момент армия будет не в лучшем состоянии, то будет много проблем.

Европа должна серьезно относиться к этой угрозе. Но это их выбор. Они 3 года смотрят за полномасштабной войной. 10 лет за агрессией России в Украине. А можно еще и вспомнить войну в Грузии 2008 года. Кажется, не все правительства воспринимают эту войну как свою или почти свою. Это одна из проблем, почему Украине не помогли больше. Ну и они не уделяют достаточного внимания своей безопасности,

– отметил Шарп.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может напасть на страны НАТО. Ситуация станет более опасной, если США решат выйти из Альянса.