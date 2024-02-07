Циничная ложь: почему Россия все чаще угрожает НАТО нападением

В западных СМИ все чаще появляются публикации о возможном нападении России на страны НАТО. Несмотря на реалистичность такого сценария, Кремль имеет целью прежде всего отвлечь внимание мира от Украины.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Андрей Крамаров, комментируя материал The Telegraph. Издание написало, что Россия может начать подготовку к противостоянию с Альянсом весной 2024 года, мобилизовав 200 тысяч военных и пойдя в новое наступление на Украину.

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Первыми после Киева могут пострадать страны Балтии, которым Владимир Путин уже неоднократно угрожал. Россия способна возбудить там волнения, чтобы потом их соответственно использовать.

Почему России просто не взять весь этот ресурс и полностью не победить Украину? Они этого не могут сделать. То же, конечно, касается, тех же стран Балтии,

– констатировал Крамаров.

Поэтому подобные нагнетания следует рассматривать в другом контексте – информационном.

Россия стремится создать внутреннюю дискуссию на Западе

Основная работа россиян на информационном фронте заключается в том, чтобы максимально размыть уровень внимания западных партнеров на помощи для Украины.

Чтобы в их обществах появилась внутренняя дискуссия в контексте "да, мы должны помогать Украине, но если все отдадим Украине, а она проигрывает, мы проиграем вместе за Украину". В контексте таких тезисов россияне хотят расшатать западное общество, поэтому вестись на это не нужно,

– подчеркнул Крамаров.

Остается надеяться, что демократические общества выдержат этот информационный фронт.

Россия может напасть на страны НАТО: основное