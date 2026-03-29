Экс-глава СВР сказал, действительно ли Россия может начать войну со странами НАТО

Уже не впервые обсуждают возможность России осуществить атаку на страны Балтии. Теперь появилась информация об угрозе для эстонского города Нарва –это большой русскоязычный промышленный регион, который напоминает Донбасс.

Европейцы также осознают все риски, поэтому работают над общей концепцией борьбы против агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что Украина является основным фактором противостояния агрессии.

Смотрите также Все из-за России: НАТО серьезно готовится к возможным атакам на энергетику

Может ли Россия напасть на страны Альянса?

НАТО также готовится к возможному нападению России, но именно Украина уже ведет эту войну. Сейчас Альянс делает ставку на то, чтобы укрепить оборонные, технологические, оборонительные позиции во всех секторах Украины и тогда наша армия сможет выполнить эту задачу. Так что, затягивание войны в определенной степени выгодно европейцам, ведь мы ослабляем Россию.

Сегодня тактические или стратегические операции против страны Балтии маловероятны, потому что России не хватает ресурсов даже, чтобы вести активную войну в Украине. К тому же страны Европы уже разместили в этом регионе свои контингенты,

– подчеркнул генерал армии.

Говорится о тысячах бойцов спецназа, ракетах, дронах, авиацие, бронетехнике – наступать России будет очень трудно. Впрочем расслабляться также не нужно. Все силы должны быть наготове, чтобы Кремль понимал, что шансов для успеха в Эстонии или где-либо еще у них нет.

Обратите внимание! Пропагандистские телеграмм-каналы распространяют информацию о якобы создании "Народной республики Нарва" в Эстонии. Более того, ее предлагают "защищать" силами российской армии. Город Нарва является приграничным, большинство населения составляют русскоязычные, поэтому может возникнуть угроза повторения сценария так называемой "днр".

Вторая составляющая защиты – оперативная. Это объединение сил спецслужб Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Уже есть совместное соглашение о противодействии агрессивным действиям России. Повторения судьбы Крыма или Донбасса нельзя допустить. Тогда россияне очень быстро смогли установить контроль над всеми органами управления, сопротивления не было.

Решительные действия спецслужб и готовность стран НАТО в этом регионе – не позволят России начать еще одну войну. Более того, им будет "дышать в тыл" очень эффективная страна – Финляндия,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Граница Финляндии с Россией составляет 250 километров, она является членом НАТО. В случае опасности Альянс должен принять участие в ее защите. Даже если США не привлечет свои ресурсы, то это сделают европейцы. Взвесив все риски, Россия точно не согласится втянуться в еще одну катастрофу.

Как Россия провоцирует страны НАТО?